I nati sotto il segno dei Pesci passeranno una domenica 18 gennaio davvero particolare e carica di significati. Permettere alla propria anima di esprimersi, regalarsi un massaggio rigenerante.

Emozioni in profondità

Vi sveglierete immersi in una nebbia dorata di sogni e intuizioni, sentendo che i confini tra la realtà e la vostra immaginazione sono più sottili del solito. In questo 18 gennaio, sarete propensi a vivere ogni emozione con una profondità che può essere tanto sublime quanto faticosa da gestire. A volte davvero faticosa da gestire. Il cielo vi invita a tuffarvi nelle vostre acque interiori, magari dedicandovi a un’attività artistica che permetta alla vostra anima di esprimere ciò che le parole non sanno dire: che sia musica, poesia o pittura, oggi avete bisogno di un canale per far defluire la vostra straripante sensibilità.

Sarete dotati di una sorta di radar emotivo che vi permetterà di captare le sofferenze e le gioie di chi vi circonda, rendendovi la spalla ideale su cui piangere, ma fate attenzione a non assorbire troppa negatività altrui; ricordate di proteggere il vostro perimetro energetico.

Apprezzare i difetti altrui

In amore, la tendenza sarà quella di idealizzare la persona amata, proiettando su di lei le vostre aspirazioni più mistiche: cercate di restare ancorati alla terra, apprezzando anche i difetti che rendono umano il vostro legame. Se siete single, potreste fare un incontro che vi darà la sensazione del "già visto" o di una connessione karmica; lasciatevi guidare dall'istinto, ma non perdete del tutto la bussola della ragione.

Sul lavoro, la vostra creatività sarà la risorsa più preziosa, capace di risolvere situazioni che altri approcciano con troppa logica. Dal punto di vista fisico, i piedi sono il vostro punto sensibile: regalatevi un massaggio o camminate scalzi in casa per ritrovare il contatto con la terra. La serata favorisce la meditazione o il riposo profondo; lasciate che il sonno vi porti le risposte che state cercando. Siete i poeti dello zodiaco, e oggi il mondo ha un disperato bisogno della vostra capacità di vedere la magia dove gli altri vedono solo banale realtà.