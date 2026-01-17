I nati nel segno dell'Acquario, nella giornata del 18 gennaio, avranno diverse armi per mandare le cose nel verso giusto. Alla ricerca di persone con gli stessi ideali, non omologarsi in nessun modo e per nessun motivo.

Nuova stagione

In questa domenica di gennaio, sarete propensi a sentirvi come cittadini di un altro pianeta, osservando le dinamiche umane con quel distacco benevolo ma lucido che vi contraddistingue. Il Sole nel vostro spazio astrale sta per inaugurare una nuova stagione, e voi ne avvertite già il fremito elettrico: vi sentirete investiti da una voglia irrefrenabile di scardinare le convenzioni e di proporre visioni che altri potrebbero definire utopistiche, ma che per voi sono l'unica realtà possibile.

Sarete portati a cercare la compagnia di persone che condividono i vostri ideali di libertà e progresso, magari partecipando a un incontro di gruppo o animando una discussione online su temi sociali o tecnologici. Tuttavia, le stelle vi suggeriscono di non trascurare chi vi sta vicino fisicamente: a volte, nella vostra foga di salvare l'umanità, rischiate di dimenticare il calore di una mano stretta nella vostra.

Scintilla in ambito professionale

In amore, la vostra esigenza di indipendenza sarà ai massimi livelli; se siete in coppia, spiegate al partner che il vostro bisogno di spazio non è un allontanamento, ma il modo in cui ricaricate le batterie per tornare poi più presenti. Se siete single, potreste provare un’attrazione improvvisa per una persona eccentrica o fuori dagli schemi, capace di sfidare i vostri pregiudizi intellettuali.

Sul piano professionale, una scintilla di genio potrebbe colpirvi durante un momento di ozio: non scacciatela, perché contiene il seme di una svolta importante che si concretizzerà nelle prossime settimane. La salute è buona, ma fate attenzione alla circolazione nelle gambe e al sistema nervoso, che oggi potrebbe essere un po' troppo sollecitato da stimoli digitali. Spegnete i dispositivi per qualche ora e lasciate che la vostra mente vaghi libera, senza schermi tra voi e il cielo. La vostra unicità è la vostra forza: non cercate di omologarvi proprio oggi che l'universo vi chiede di risplendere della vostra luce più originale.