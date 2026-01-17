Il 18 gennaio i nati sotto il segno del Sagittario vivranno delle emozioni piuttosto particolari. Ci sarà un bisogno davvero forte di evadere, una lunga camminata darà nuova linfa.

Entusiasmo contagioso

In questa giornata di metà gennaio, sarete propensi a sentirvi come un uccello in gabbia se costretti tra le solite quattro mura o legati a conversazioni banali e ripetitive. La vostra natura di esploratori dello zodiaco busserà forte alla porta della vostra coscienza, spingendovi a cercare orizzonti più larghi, sia fisici che mentali. Se il tempo o gli impegni non vi permettono di fuggire verso una meta lontana, sentirete il bisogno impellente di evadere attraverso lo studio, la filosofia o la pianificazione del vostro prossimo grande viaggio.

Le stelle vi vedono particolarmente brillanti e ottimisti, capaci di contagiare chiunque incontriate con il vostro entusiasmo, ma attenzione a non peccare di eccessiva ingenuità: non tutti hanno la vostra stessa nobiltà d'intenti.

Rompere gli schemi

In ambito affettivo, sarete alla ricerca di un partner che sia prima di tutto un complice d'avventura e uno stimolo intellettuale; se siete in coppia, potreste proporre al compagno di vita qualcosa di insolito, rompendo quegli schemi domenicali che ormai vi vanno stretti. Se siete single, il vostro calore naturale attirerà persone dinamiche, ma evitate di fare promesse che sapete già di non poter mantenere solo per l'entusiasmo del momento. Sul piano professionale, una visione improvvisa o un'idea che vi balenerà in testa mentre fate tutt'altro potrebbe essere la soluzione a un problema che vi trascinate da dicembre: appuntatela subito, perché la vostra mente corre veloce e potreste dimenticarvene.

Per quanto riguarda il benessere, le stelle vi consigliano di muovere il corpo, magari con una lunga camminata o una corsa all'aria aperta, per scaricare quel surplus di adrenalina che vi rende a tratti irrequieti. Prestate attenzione alla zona delle cosce e del fegato: evitate gli eccessi a tavola, anche se la tentazione di festeggiare la vita con il cibo sarà forte. La vostra libertà non ha prezzo, e oggi lo ricorderete a chiunque provi a mettervi il guinzaglio.