Coloro che appartengono al segno del Capricorno avranno parecchie sorprese nella giornata del 18 gennaio. Non dimenticare i legami affettivi ed essere dolci con il partner saranno alcune delle priorità.

Seri ma determinati

Vi sveglierete con la sensazione che il tempo sia una risorsa troppo preziosa per essere sprecata in chiacchiere inutili o riposi forzati. In questo 18 gennaio, nonostante sia domenica, la vostra mente sarà un ufficio sempre aperto, impegnata a tessere la trama dei successi futuri o a consolidare le basi della vostra sicurezza materiale.

Sarete propensi a mostrare un volto serio e determinato, forse un po' austero agli occhi di chi vorrebbe vedervi più rilassati, ma è proprio in questa apparente rigidità che risiede la vostra capacità di costruire cattedrali nel deserto. Il cielo vi invita però a non dimenticare l'importanza dei legami affettivi: il successo non ha sapore se non si ha nessuno con cui condividerlo.

Profonda sensibilità

In amore, potreste apparire un po' distaccati o troppo concentrati sulle questioni pratiche della casa e del budget familiare; cercate di ammorbidire le vostre difese e di concedere al partner un gesto di dolcezza inaspettato, dimostrando che sotto quella corazza di efficienza batte un cuore leale e profondamente sensibile.

Per i single, le stelle suggeriscono di guardare oltre le apparenze e la posizione sociale: una persona apparentemente molto diversa da voi potrebbe offrirvi proprio quella stabilità emotiva che segretamente cercate. Sul lavoro, la vostra dedizione sta per essere ripagata, ma oggi è necessario staccare la spina; fidatevi della vostra struttura, che è solida abbastanza da resistere anche se vi prendete qualche ora di pausa totale. Dal punto di vista della salute, le ossa e le articolazioni sono il vostro punto sensibile: evitate sforzi eccessivi e magari dedicatevi a un po' di yoga o ginnastica posturale. La serata vi regalerà una soddisfazione silenziosa, una di quelle che solo voi sapete apprezzare, consapevoli che ogni vostro passo è stato ponderato e giustificato. Siete i padroni della vostra montagna, e oggi la vista dalla cima vi sembrerà finalmente più chiara.