Quando si tratta di astrologia, non bisogna dare niente per scontato. I pianeti, secondo questa pseudo-scienza, hanno una forte influenza sui segni zodiacali. L'oroscopo di giovedì 22 gennaio è in grado di mettere in evidenza tutti i dettagli, con particolare attenzione verso le questioni lavorative, sentimentali e sociali.

Il Toro e la Vergine non riusciranno a stare fermi neanche per un istante. Si muoveranno con sicurezza, donando sorrisi e diffondendo allegria. I Gemelli e i Pesci, invece, dovranno fare i conti con alcuni problemi sentimentali.

Gli astri non saranno molto generosi con loro da questo punto di vista.

Oroscopo di giovedì 22 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete stanchi di rimandare. Finalmente, troverete il coraggio per affrontare le sfide desiderate e per mettervi alla prova. La vostra autostima ne trarrà grande giovamento e, dal punto di vista pratico, potreste ricevere vantaggi inaspettati. Sul lavoro, sarete attenti, responsabili e decisamente attivi. Non sentirete neanche la stanchezza.

Toro: questa giornata sarà davvero scoppiettante. Avrete così tante energie da non sapere come utilizzarle. L'oroscopo del giorno vi consiglia di concentrarvi sui vostri progetti, in modo da avvicinarvi sempre di più all'obiettivo finale.

Gettare la spugna non sarà assolutamente da voi, neanche di fronte alle situazioni più complesse.

Gemelli: tenderete a sottovalutare alcuni dettagli della vita di coppia. Questo non gioverà alla relazione con il partner. Le incomprensioni, infatti, potrebbero trasformarsi in barriere invalicabili. Sarà importante risolvere subito le cose e dare voce alle proprie opinioni. Con un dialogo onesto, rispettoso e aperto, tornerete a essere spensierati.

Cancro: fare il primo passo in ambito sentimentale non sarà facile. Il timore di ricevere un rifiuto, infatti, vi condizionerà moltissimo. L'oroscopo vi suggerisce di procedere a piccoli passi, senza bruciare le tappe e mantenendo un buon livello di autostima.

Con il passare del tempo, acquisirete maggiore sicurezza.

Leone: adorerete stare al centro dell'attenzione. Vorrete essere notati per i vostri talenti e per la capacità di rapportarvi con il prossimo. Alcune persone potrebbero considerarvi presuntuose ma, in realtà, sarete gentili e dolci con il prossimo. Lotterete contro i bulli e le prevaricazioni sul lavoro vi faranno innervosire.

Vergine: sul posto di lavoro riceverete rispetto e ammirazione. Sarete rapidi, precisi e pieni di energia. Questo atteggiamento si rifletterà anche nella vita privata. Non sopporterete i fannulloni e non avrete paura di farlo notare. Userete le parole in modo un po' brusco, ma avrete buone intenzioni. Le persone care lo capiranno.

Bilancia: dovrete prendervi più cura del vostro benessere. I ritmi saranno serrati e avrete poco tempo da dedicare a voi stessi. Con un pizzico di organizzazione in più, tuttavia, riuscirete a trovare un po' di spazio. Non dovrete avere paura di delegare o di rimandare. L'importante sarà seguire le priorità.

Scorpione: non ce la farete proprio a rispettare le regole. Infrangerete tutti gli schemi, mettendo in atto dei protocolli tutti vostri. Seguirete l'istinto, anche a costo di ricevere critiche e di essere esclusi da certe situazioni. I risultati finali vi ripagheranno di tutto. Alcuni consigli, tuttavia, saranno meritevoli della vostra attenzione.

Sagittario: vi terrete alla larga dalle illusioni.

Sarete pratici e concreti. Penserete in grande, ma non trasformerete i sogni nel vostro porto sicuro. Al contrario, cercherete di essere realisti. Questo atteggiamento potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Forse, dovrà essere un po' mitigato.

Capricorno: sarete molto ambiziosi. Per il momento, tuttavia, non riuscirete a vedere la vetta. Mirerete sempre più in alto, desiderando raggiungere traguardi impegnativi. Vi rivelerete attenti e responsabili, ma dovrete ritagliarvi del tempo anche per riposare.

Acquario: sarete l'anima della festa. La vostra simpatia si rivelerà perfetta per allontanare la tristezza. Le persone care faranno affidamento su di voi e la famiglia vi considererà un ottimo punto di riferimento.

Non vi farete scalfire da offese, critiche e negatività.

Pesci: farete fatica a comprendere il punto di vista del partner. Non vorrete litigare con lui ma, in alcuni momenti, la rabbia rischierà di prendere il sopravvento e di avere la meglio sulla ragione. Chiedere consiglio agli amici potrebbe essere di grande aiuto.