L'oroscopo del 2026 annuncia che sarà un anno magico per lo Scorpione che è pronto a scrivere una nuova pagina. In generale, le stelle richiedono una maggiore consapevolezza per tutti. Ogni segno zodiacale dovrà affrontare una decisione centrale, da cui dipenderà l’andamento dei prossimi mesi.

Di seguito la classifica del 2026 con un consiglio pratico per ogni segno: i Gemelli partiranno un po' in salita a causa dei troppi impegni a cui assolvere.

Oroscopo dell'anno: gli ultimi segni in classifica

12° Gemelli: Il 2026 rischia di diventare dispersivo se non imparate a fare selezione.

Riducete le distrazioni e concentratevi su un obiettivo preciso. Meno impegni, ma scelti meglio, vi permetteranno di recuperare energia e chiarezza.

11° Pesci: mettete dei limiti chiari nei rapporti. Essere disponibili non significa sacrificarsi sempre. Il 2026 vi chiede di proteggere il vostro spazio emotivo per evitare delusioni inutili.

10° Vergine: accettate i cambiamenti anche quando non sono pianificati. Alcune situazioni sfuggiranno al vostro controllo, soprattutto sul lavoro. Adattarvi sarà più produttivo che resistere.

9° Cancro: smettete di rimandare una scelta emotiva importante. Il passato continua a influenzare il presente. Nel 2026 sarà necessario fare chiarezza, soprattutto nei sentimenti.

8° Sagittario: portate avanti ciò che avete già iniziato. Le occasioni non mancheranno, ma il rischio è quello di disperdersi. Il 2026 premia la continuità più dell’improvvisazione.

7° Toro: modificate gradualmente ciò che non funziona più. Restare ancorati alle abitudini può diventare un limite. Il 2026 invita a piccoli cambiamenti concreti.

Consigli per i segni più fortunati dell'anno

6° Ariete: imparate a collaborare invece di fare tutto da soli. L’energia è alta, ma il vero successo arriva condividendo obiettivi e responsabilità. Il lavoro di squadra farà la differenza.

5° Bilancia: prendete posizione senza temere il giudizio. Evitare i conflitti non porterà equilibrio, ma incomprensioni che rischieranno di ingigantirsi.

Il 2026 favorisce le scelte nette e sincere.

4° Leone: puntate su obiettivi realistici e duraturi. Meno bisogno di conferme esterne, più attenzione ai risultati concreti. L’anno rafforza ciò che è autentico.

3° Capricorno: investite con decisione su un progetto a lungo termine. Il 2026 è favorevole alla costruzione lenta ma solida. La costanza verrà premiata, anche se vi sembrerà di non vedere subito i risultati.

2° Acquario: trasformate un’intuizione in qualcosa di concreto. Le idee non vi mancano, ma sarà l’azione a fare davvero la differenza. Buon anno per nuove collaborazioni: non chiudetevi e imparate a chiedere aiuto.

1° Scorpione: chiudete definitivamente ciò che non funziona più e che vi trascinate da troppo tempo. Il 2026 è un anno di svolta profonda. Solo lasciando andare il superfluo potrete ripartire con maggiore forza.