L'oroscopo del 25 gennaio 2026 assegna la prima posizione all'Acquario che avrà forza e luci, la seconda al Capricorno e la terza alla Vergine. Ultima posizione per i Pesci.

Classifica dei segni – 25 gennaio

1. Acquario

Marte nel vostro segno vi dà forza e lucidità. Anche se qualcuno frena o critica, voi andate avanti. Le tensioni diventano carburante: giornata ideale per tagliare i rami secchi.

2. Capricorno

La Luna in Toro vi sostiene: restate centrati mentre intorno c’è agitazione. Sapete quando agire e quando aspettare. Scelte pratiche e mosse intelligenti vi fanno guadagnare terreno.

3. Vergine

Siete tra i pochi a gestire bene questo aspetto. Il quadrato non vi destabilizza, anzi vi aiuta a mettere ordine nel caos. Ottima giornata per risolvere questioni concrete.

4️⃣ Gemelli

Marte vi stimola, la Luna vi rende un po’ irrequieto. Ma la vostra flessibilità vi salva: sapete adattarvi e cambiare strategia al volo. Buone intuizioni se non vi intestardite.

5️⃣ Sagittario

Giornata nervosa ma produttiva. Il quadrato vi spinge a rompere la routine. Attenzione solo alle parole impulsive: non tutti reggono il vostro ritmo.

6️⃣ Bilancia

Vi trovate nel mezzo: volete pace, ma l’aria è elettrica. Se evitate scontri diretti e scegliete il dialogo, riuscite a trasformare una tensione in chiarimento

7️⃣ Leone

Marte vi provoca, la Luna vi mette davanti a responsabilità pratiche.

Se accettate di rallentare un attimo, evitate lo scontro. Orgoglio sotto controllo.

8️⃣ Ariete

Marte è il vostro pianeta guida, ma vi spinge troppo. La Luna in Toro frena e irrita. Meglio non forzare: una pausa strategica vale più di un’azione impulsiva.

9️⃣ Toro

La Luna nel vostro segno amplifica tutto: emozioni, rigidità, bisogno di controllo. Marte vi sfida a cambiare, ma voi resistete. Giornata faticosa se non mollate la presa.

10. Scorpione

Il quadrato tocca nervi scoperti. Questioni di potere o controllo emergono. Meglio osservare che reagire: non tutte le battaglie vanno combattute

1️⃣1️⃣ Cancro

Vi sentite destabilizzati. La Luna in Toro chiede sicurezza, Marte crea scossoni. Evitate decisioni affrettate e proteggete le energie emotive.

1️⃣2️⃣ Pesci

Confusione e stanchezza. Il clima è troppo teso per la vostra sensibilità. Prendetevi distanza dai conflitti: non siete obbligato a risolvere tutto.