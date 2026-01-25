L' oroscopo delle sorprese del 26 gennaio 2026 prevede un invito per il Sagittario e una passione rinata per il Leone, mentre verità che emerge per il Cancro e cambiamenti spiazzanti per lo Scorpione.

Segni di Fuoco

Ariete: Nettuno entra nel vostro segno e vi spinge a smettere di rimandare. Sentite nascere un’urgenza nuova: non basta più pensare a ciò che volete, dovete agire. Potreste sorprendere tutti – e anche voi stessi – con una scelta netta e coraggiosa.

Leone: una passione che credevate sopita torna a farsi sentire. La sorpresa è la vostra voglia di rimettervi in gioco senza chiedere permesso.

Nettuno vi invita a credere di nuovo nel vostro talento, anche se il percorso non è ancora del tutto chiaro.

Sagittario: ritrovate entusiasmo e fiducia. Sarete sorpresi da un’idea, un incontro o un invito che riaccende la vostra voglia di esplorare. Nettuno vi spinge a seguire l’istinto, senza troppe mappe: il viaggio conta più della meta.

Segni di Terra

Toro: vi accorgete che qualcosa non vi trattiene più come prima. La sorpresa è interiore: lasciate andare un attaccamento o una paura senza bisogno di spiegazioni. È un gesto silenzioso, ma liberatorio.

Vergine: una situazione che vi sembrava confusa si chiarisce di colpo. Vi fiderete dell’intuizione più che dell’analisi. Capite che non tutto va compreso per funzionare.

Capricorno: una certezza si incrina, ma non vi spaventa. La vostra sorpresa è scoprire che potete costruire anche seguendo l’istinto. Nettuno vi invita ad ammorbidire il controllo senza perdere solidità.

Segni di Aria

Gemelli: una conversazione o un pensiero improvviso cambia tutto. Il colpo di scena è la chiarezza: smettete di girarci intorno e dite ciò che pensate davvero. Le parole oggi hanno peso.

Bilancia: le relazioni vi mettono davanti a una scelta. La sorpresa è la vostra sincerità: scegliete l’equilibrio vero, non quello di facciata. Anche se questo significa deludere qualcuno.

Acquario: una visione futura prende forma concreta. Sarete sorpresi dalla vostra voglia di passare subito all’azione.

Nettuno vi aiuta a trasformare un’idea in qualcosa di reale, senza più rimandare.

Segni d'Acqua

Cancro: una verità emerge e vi chiede maturità emotiva. La sorpresa è scoprire che potete reggere il confronto senza perdervi. Vi sentite più forti, anche se meno protetti.

Scorpione: un cambiamento nella quotidianità o nel lavoro vi spiazza. Il colpo di scena è capire che non è una minaccia, ma un’occasione per reinventarvi con più autenticità.

Pesci: Nettuno lascia il vostro segno e il colpo di scena è il sollievo. Smaltite stanchezze, illusioni, pesi emotivi accumulati negli anni. I sogni restano, ma ora sapete dove finiscono i vostri confini.