L'oroscopo finanziario di marzo 2026 assegna la medaglia d'oro al Toro e d'argento al Cancro. La medaglia di bronzo è stata affidata ai Pesci poiché ci sono guadagni legati alla creatività e alle collaborazioni empatiche.

Classifica finanze di marzo 2026

Toro

Nonostante qualche imprevisto, siete tra i più solidi. Sapete gestire, recuperare e valorizzare ciò che avete già. Possibili entrate legate al passato, a un talento o a un progetto rimesso a fuoco. Prudenza premiata.

Cancro

Giove vi sostiene: occasioni di crescita, aiuti, bonus o entrate indirette.

Il denaro arriva quando seguite l’intuito e non forzate. Ottimo mese per investire su casa, famiglia o sicurezza futura.

Pesci

Il denaro scorre in modo irregolare, ma c’è. Guadagni legati alla creatività, al lavoro “non convenzionale” o a collaborazioni empatiche. Attenzione solo alle spese emotive.

4. Capricorno

Mese di revisione finanziaria. Non è tempo di grandi salti, ma di aggiustamenti intelligenti. Rivedere un contratto o una strategia porta benefici nel medio periodo.

5. Vergine

Entrate stabili ma poche certezze. Mercurio retrogrado vi chiede di controllare tutto due volte. Bene i risparmi, meno le spese impulsive o le promesse non scritte.

6. Scorpione

Possibilità di guadagni improvvisi, ma anche di uscite inattese.

Se giocate d’astuzia, potete trasformare una crisi in opportunità. Mese “tutto o niente”.

7. Ariete

Dal 21 in poi cresce la voglia di osare. Attenzione però a non spendere più velocemente di quanto incassate. Buone idee, ma servono tempi giusti.

8.Leone

Ambizioni alte, risultati alterni. Potete guadagnare di più, ma solo se evitate mosse dettate dall’orgoglio. Meglio collaborare che fare da soli.

9. Bilancia

Il denaro è legato alle relazioni: partner, soci, clienti. Se c’è equilibrio, tutto fila. Se qualcosa è poco chiaro, rischiate confusione. Chiarezza prima di firmare.

10. Gemelli

Mese nervoso sul piano economico. Spese impreviste o ritardi nei pagamenti. Nulla di grave, ma serve organizzazione e meno dispersione.

11. Sagittario

Soldi che vanno e vengono. Potreste investire energie senza ritorno immediato. Marzo è più utile per pianificare che per incassare.

12. Acquario

Marte vi rende intraprendenti, ma Mercurio vi frena. Idee brillanti, risultati lenti. Evitate scelte finanziarie radicali: aprile sarà più favorevole.