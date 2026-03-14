L'oroscopo del 19 marzo 2026 con classifica assegna medaglia d'oro ai Pesci per la Luna Nuova nel segno, argento al Cancro e bronzo allo Scorpione. Ultimo posto attribuito all'Acquario poiché potrebbe vivere una giornata lenta e poco chiara.

Classifica dei segni zodiacali del 19 marzo 2026

Oro – Pesci

Siete i protagonisti della giornata. La Luna Nuova nel vostro segno apre un nuovo ciclo personale: sogni, intuizioni e desideri profondi emergono con forza. Anche Mercurio retrogrado vi invita a riflettere su ciò che volete davvero e a dare una nuova direzione alla vostra vita.

Argento – Cancro

L’energia della Luna Nuova in un segno d’acqua vi sostiene molto. È una giornata sensibile e fertile per nuove idee, emozioni sincere e progetti che nascono dal cuore.

Bronzo –Scorpione

Le energie dei Pesci vi aiutano a comprendere meglio le vostre emozioni e quelle degli altri. È una giornata che può portare intuizioni importanti e una maggiore consapevolezza.

4. Toro

La Luna Nuova vi invita a riflettere sui vostri obiettivi futuri e sulle relazioni importanti. È un momento buono per pensare a nuovi progetti senza fretta.

5. Capricorno

Giornata interessante per rivedere alcune idee o strategie. Mercurio retrogrado può aiutarvi a capire meglio alcune situazioni del passato.

6. Vergine

La Luna Nuova opposta al vostro segno porta riflessioni sui rapporti e sulle scelte personali.

Potete capire meglio cosa volete davvero nelle relazioni.

7. Ariete

Il cielo vi invita a rallentare prima di una nuova fase più attiva. È una giornata di preparazione e introspezione.

8. Leone

L’energia della giornata è più emotiva e meno dinamica del vostro solito ritmo. Meglio osservare e ascoltare ciò che accade attorno a voi.

9. Sagittario

Mercurio retrogrado può portare qualche confusione o ritardo nei progetti. È meglio rimandare decisioni importanti.

10. Bilancia

La Luna Nuova vi invita a prendervi cura di voi stessi e a trovare più equilibrio tra impegni e benessere personale.

11. Gemelli

Con Mercurio retrogrado nel segno dei Pesci, la comunicazione può diventare un po’ confusa. Meglio parlare con calma e chiarire eventuali malintesi.

12. Acquario

La giornata può sembrare lenta o poco chiara. È un momento più adatto alla riflessione che all’azione.