L'oroscopo dell'amore di marzo 2026 assegna la medaglia d'oro ai Pesci per un mese di romanticismo, mentre la medaglia d'argento al Cancro. La medaglia di bronzo invece è consegnata allo Scorpione per un mese di passione che lo rende irresistibile.

Classifica dell’amore – Marzo 2026

1. Pesci

Siete in cima alla classifica senza sforzo. Marzo vi avvolge di romanticismo, empatia e connessioni profonde. L’amore parla il vostro linguaggio: fatto di sguardi, silenzi e gesti pieni di significato. Le coppie ritrovano intimità, i single vivono incontri che sembrano guidati dal destino.

Attenzione solo a non dare tutto subito.

2. Cancro

Il cuore trova sicurezza e calore. Vi sentite scelti, protetti, pronti a fidarvi. È un mese in cui l’amore sa di casa e di futuro. Le relazioni diventano più solide, mentre chi è solo può incontrare qualcuno capace di far cadere le difese senza forzature

3. Scorpione

Marzo accende la passione e vi rende irresistibili. L’amore non è mai tiepido: o travolge o trasforma. Le coppie vivono momenti intensi, i single attraggono con un magnetismo potente. Emozioni forti, da gestire con consapevolezza.

4. Ariete

Da metà mese l’amore accelera. Venere vi rende audaci, diretti, pronti a rischiare. I colpi di fulmine non mancano, così come la voglia di rimettere in moto la passione nelle coppie.

Evitate solo di confondere l’entusiasmo con qualcosa di già definito.

5. Toro

Desiderate stabilità, ma il cielo vi invita a essere più flessibili. Alcuni rapporti vi mettono alla prova, altri vi sorprendono. L’amore cresce se lasciate andare il bisogno di controllo e accettate che non tutto possa essere previsto.

6. Vergine

È un mese di verità sentimentali. Le relazioni chiedono chiarezza e dialogo, senza giri di parole. Chi è in coppia affronta confronti utili, chi è single si avvicina a qualcuno lentamente ma con basi solide.

7. Leone

Il desiderio è forte, ma l’orgoglio può complicare le cose. Le relazioni funzionano se smettete di voler avere sempre l’ultima parola. Quando abbassate le difese, marzo regala momenti intensi e autentici.

8. Bilancia

Il cuore sente, ma la testa esita. Marzo vi mette davanti a scelte affettive che non possono più essere rimandate. Il romanticismo c’è, ma serve anche decisione per non restare sospesi.

9. Capricorno

L’amore è presente, ma viene gestito con cautela. Non è un mese travolgente, piuttosto utile per capire cosa vale davvero la pena costruire. I sentimenti crescono lentamente, ma in modo sincero.

10. Acquario

Siete più concentrati su voi stessi e sui vostri obiettivi. L’amore passa in secondo piano, ma non scompare. Arriva quando smettete di analizzarlo troppo e lo lasciate fluire con naturalezza.

11. Gemelli

Tante parole, poche certezze. Marzo porta flirt e contatti, ma poca stabilità emotiva.

Meglio osservare, ascoltare e rimandare decisioni importanti.

12. Sagittario

Avete bisogno di spazio e libertà più che di legami. L’amore non è una priorità questo mese, e va bene così. Aprile sarà molto più favorevole sul piano sentimentale.