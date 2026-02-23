L'oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 è pronto a svelare le previsioni e la classifica settimanale. Il periodo vede il Cancro dominare la scena con una forza invidiabile, brillando al primo posto grazie a occasioni d'oro che arrivano in ogni campo. A metà classifica si trova il Capricorno, che vive giorni di ordinaria amministrazione cercando di costruire basi solide per il domani senza troppi scossoni. Situazione opposta per il Sagittario, che occupa l’ultimo posto in graduatoria: affronta in questi giorni molta stanchezza, sentendo il forte bisogno di fermarsi per ricaricare le energie.

Settimana 23 febbraio-1° marzo, oroscopo e classifica

1° posto Cancro. Questa settimana vi regala una marcia in più in ogni settore della vita. Siete i protagonisti assoluti e le persone intorno a voi lo noteranno subito. Al lavoro arrivano finalmente le conferme che aspettavate da tempo, portando serenità e voglia di fare. In amore il clima è magico: chi è in coppia vive momenti di grande unione, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro davvero speciale. La vostra energia è al massimo e vi permette di superare ogni piccolo ostacolo con un sorriso. Approfittate di questi giorni per lanciare nuovi progetti o per chiedere ciò che desiderate, perché le risposte saranno positive. La fortuna vi accompagna e vi sentite in pace con il mondo intero.

Godetevi questo momento di gloria con umiltà e gioia.

2° posto Bilancia. Per voi si apre un periodo di grande equilibrio e armonia interiore. Riuscite a vedere le cose con molta chiarezza e questo vi aiuta a prendere decisioni importanti senza stress. Nel campo professionale la vostra diplomazia sarà l'arma vincente per risolvere vecchi conflitti con i colleghi o con i superiori. Le entrate economiche sono stabili e potreste ricevere una piccola sorpresa piacevole. Per quanto riguarda il cuore, c’è molta dolcezza nei rapporti quotidiani. Se avete avuto delle discussioni recenti, questo è il momento perfetto per fare pace e ricominciare con più slancio. La vostra eleganza naturale attira attenzioni positive ovunque andiate.

Continuate così, mantenendo la calma e la gentilezza che vi contraddistinguono, perché i risultati migliori arriveranno proprio grazie al vostro atteggiamento positivo.

3° posto Vergine. Siete pronti a raccogliere i frutti della vostra fatica e della vostra precisione? La settimana si presenta molto produttiva, specialmente per chi svolge un’attività autonoma o creativa. Siete molto lucidi e organizzati, il che vi permette di finire tutti i compiti arretrati in tempi record. In famiglia si respira un'aria di collaborazione e di affetto sincero, rendendo le serate domestiche molto rilassanti. Anche la salute migliora: vi sentite più forti e pieni di voglia di muovervi. Se avete un sogno nel cassetto, provate a fare un piccolo passo verso la sua realizzazione proprio ora.

Non siate troppo severi con voi stessi e godetevi i complimenti che riceverete dagli altri. È un momento d'oro per brillare e per dimostrare a tutti quanto valete veramente.

4° posto Toro. La settimana procede in modo tranquillo e senza scossoni, il che per voi è un’ottima notizia. Avete bisogno di stabilità e questi giorni ve la offrono su un piatto d’argento. Al lavoro tutto scorre regolarmente e non ci sono imprevisti fastidiosi all'orizzonte. Potete concentrarvi sulle vostre passioni e dedicare più tempo ai vostri hobby preferiti. In amore c’è una bella intesa fisica e mentale con il partner, mentre gli amici vi cercano per passare del tempo di qualità insieme. È il periodo ideale per occuparsi della casa o per fare qualche acquisto utile che rimandavate da tempo.

Non abbiate fretta di correre, il ritmo lento di questi giorni vi aiuterà a ricaricare le pile. La vostra pazienza sarà premiata con piccoli ma significativi successi personali.

5° posto Scorpione. Sentite crescere dentro di voi una grande determinazione che vi spinge a cambiare ciò che non vi piace più. Non avete paura di dire la verità e questo vi rende molto rispettati nel vostro ambiente sociale. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante o un incarico che mette alla prova le vostre capacità di comando. Sappiate gestire il potere con saggezza senza esagerare. In amore i sentimenti sono intensi e profondi, anche se a volte potreste apparire un po' misteriosi agli occhi degli altri.

Cercate di aprirvi di più con chi amate davvero. La vostra intuizione è molto forte in questi giorni: fidatevi delle vostre sensazioni prima di fare una scelta. Siete sulla strada giusta per ottenere una vittoria personale molto importante.

6° posto Capricorno. State vivendo una fase di consolidamento molto importante per il vostro futuro. Non ci sono grandi colpi di scena, ma state costruendo delle basi solide per i vostri prossimi passi. La dedizione che mettete nelle cose che fate viene notata da chi conta davvero. Anche se vi sentite un po' stanchi, la soddisfazione per i risultati raggiunti vi darà la forza di andare avanti. In amore cercate di non essere troppo freddi o distaccati: un po' di tenerezza in più farà miracoli per la vostra relazione.

È un buon momento per fare dei piani a lungo termine, magari pensando a un viaggio o a un investimento per la casa. La vostra serietà è la vostra forza, ma ricordatevi anche di sorridere e di divertirvi ogni tanto.

7° posto Pesci. In questa settimana vivete momenti di alti e bassi che richiedono molta pazienza. Al lavoro potreste sentirvi un po' stanchi o poco capiti dai colleghi, ma non dovete abbattervi. Cercate di concentrarvi sulle cose pratiche e di non perdervi troppo nei vostri pensieri. In amore serve chiarezza: se c'è qualcosa che non va, parlatene con dolcezza senza accumulare tensioni inutili. La vostra sensibilità è un dono, ma in questi giorni cercate di proteggervi dalle persone troppo negative.

Dedicate del tempo al riposo e a un hobby che vi faccia stare bene con voi stessi. Verso il fine settimana la situazione migliorerà e ritroverete il sorriso. Non abbiate fretta di risolvere tutto subito, perché il tempo saprà darvi le risposte che state cercando con ansia.

8° posto Leone. Sentite il bisogno di mettervi in mostra, ma questa settimana i risultati potrebbero tardare ad arrivare. Non è il momento di forzare la mano o di pretendere attenzioni eccessive dagli altri. Al lavoro mantenete un profilo basso e portate a termine i vostri compiti con precisione, evitando polemiche inutili con i superiori. In amore c'è un po' di freddezza che va gestita con intelligenza e meno orgoglio. Se cercate di ascoltare di più chi vi sta vicino, scoprirete cose molto interessanti.

La vostra energia fisica non è al top, quindi evitate gli sforzi eccessivi e curate di più l'alimentazione. Presto tornerete a ruggire come sempre, ma ora la calma è la vostra migliore alleata per evitare piccoli errori di valutazione.

9° posto Ariete. Questa settimana vi mette alla prova con qualche piccolo imprevisto che potrebbe rovinarvi l'umore. Al lavoro ci sono delle scadenze che vi mettono pressione, ma con la vostra solita grinta riuscirete a cavarvela bene. Cercate però di non rispondere male a chi cerca solo di aiutarvi. In amore la situazione è un po' stagnante e potreste sentire la mancanza di stimoli nuovi. Non prendete decisioni affrettate spinte dalla noia del momento. È un periodo utile per riflettere su cosa volete veramente per il vostro futuro senza correre troppo.

Curate la vostra impulsività, perché un gesto non meditato potrebbe creare malintesi difficili da chiarire in seguito. Prendetevi dei momenti di solitudine per ricaricare le vostre energie mentali e fisiche in totale tranquillità.

10° posto Acquario. Vi sentite un po' fuori posto e avete voglia di scappare dalla solita routine che vi sta stretta. Al lavoro i compiti ripetitivi vi pesano più del solito e fate fatica a mantenere la concentrazione necessaria. In amore potrebbero esserci dei piccoli battibecchi per questioni legate ai soldi o alla gestione della casa. Cercate di non chiudervi in voi stessi e di comunicare i vostri bisogni con estrema chiarezza. Non è una settimana facile per i grandi cambiamenti, quindi meglio rimandare ogni scelta radicale a tempi migliori.

La stanchezza si fa sentire, perciò cercate di dormire di più e di non fare troppo tardi la sera. Presto arriveranno nuove idee che vi restituiranno l'entusiasmo che vi manca in questo particolare momento.

11° posto Gemelli. La settimana si presenta abbastanza complicata a causa di molti impegni che si sovrappongono tra loro. Vi sentite confusi e rischiate di dimenticare appuntamenti o scadenze molto importanti. Al lavoro cercate di fare una lista delle priorità e di non voler fare tutto da soli. In amore c'è qualche nuvola all'orizzonte: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza di presenza o di ascolto. Cercate di essere più attenti alle necessità di chi vi vuole bene davvero. Anche le amicizie potrebbero riservarvi qualche piccola delusione se vi aspettate troppo dagli altri.

Evitate le spese inutili perché il portafoglio potrebbe risentirne senza un motivo valido. Tenete duro, perché si tratta solo di una fase passeggera che richiede solo molta prudenza.

12° posto Sagittario. Questa settimana vi vede in fondo alla classifica perché vi sentite senza energie e con poca voglia di impegnarvi. Al lavoro le cose sembrano procedere al rallentatore e ogni piccolo compito vi sembra una montagna insuperabile. Non scoraggiatevi, è solo un momento di stanca che serve per farvi capire dove state sbagliando. In amore l'oroscopo settimanale evidenzia la possibilità che possa regnare un po' di silenzio o qualche piccola discussione per motivi banali. Evitate di sfogare il vostro malumore sulle persone care che non hanno colpa dei vostri problemi esterni.

Dedicate questi giorni alla cura del corpo e cercate di stare all'aria aperta se potete. È necessario fermarsi un attimo per riflettere bene prima di ripartire con più slancio. Presto la ruota girerà anche per voi, portando finalmente aria nuova.