L'oroscopo dal 23 al 29 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro ai Gemelli e quella d'argento all'Ariete, mentre quella di bronzo all'Acquario. L'ultimo posto occupato dal Capricorno che potrebbe un clima un po' instabile attorno a sé.

Classifica

Oro – Gemelli

Siete i più favoriti della settimana. La Luna nel vostro segno vi rende vivaci, curiosi e pronti a cogliere ogni occasione. Nel lavoro e nella vita quotidiana potete fare incontri utili, avere intuizioni rapide e trovare soluzioni brillanti. È un momento perfetto per parlare, proporre idee e muovervi senza paura.

Argento – Ariete

Con il Sole nel vostro segno, accompagnato da Venere, avete carisma, energia e determinazione. È una settimana in cui potete davvero prendere in mano le situazioni, iniziare nuovi progetti e farvi notare. Saturno vi aiuta anche a dare struttura alle vostre azioni, rendendo più solide le iniziative.

Bronzo – Acquario

Plutone nel vostro segno continua a lavorare in profondità, portando cambiamenti importanti. Questa settimana potete fare scelte più consapevoli e guardare avanti con una visione nuova. Le opportunità arrivano soprattutto quando osate uscire dagli schemi.

4.Toro

Urano nel vostro segno vi spinge a cambiare qualcosa di concreto nella vostra vita. Anche se può sembrare destabilizzante, è proprio questo movimento che vi permette di crescere.

Buon momento per fare scelte pratiche ma innovative.

5.Pesci

Con Mercurio e Marte nel vostro segno, vi muovete guidati dall’intuito. Non tutto è razionale, ma sentite chiaramente cosa è giusto per voi. È una settimana ideale per seguire le sensazioni e lavorare su progetti creativi o personali.

6.Leone

L’energia dell’Ariete vi sostiene e vi dà motivazione. Tornate a sentirvi più forti e determinati. È un buon momento per rimettervi in gioco e puntare su obiettivi che vi appassionano davvero.

7.Sagittario

Settimana piena di stimoli e possibilità. Avete voglia di muovervi, cambiare e sperimentare, ma attenzione a non disperdere energie in troppe direzioni. Se vi concentrate su un obiettivo, potete ottenere buoni risultati.

Bilancia

Il cielo vi chiede equilibrio, soprattutto nei rapporti. L’energia dell’Ariete può portarvi a confronti più diretti o a chiarire situazioni rimaste in sospeso. È una settimana utile per capire meglio cosa volete dagli altri.

Scorpione

Periodo intenso: le emozioni sono profonde e alcune situazioni possono trasformarsi. Non tutto è immediato, ma è una fase importante per lasciare andare ciò che non serve più.

Cancro

La settimana è più interiore che attiva. Avete bisogno di tempo per riflettere e capire la direzione da prendere. Non è il momento di forzare, ma di ascoltarvi.

Vergine

La Luna in Gemelli e i pianeti in Pesci possono creare confusione e dispersione. È importante rallentare, organizzarsi e non prendere decisioni affrettate.

Capricorno

Il clima generale è un po’ instabile rispetto al vostro bisogno di controllo. Potrebbero esserci cambiamenti o imprevisti, ma se vi adattate con calma potete gestire tutto senza problemi.