L'oroscopo dal 1 al 7 giugno 2026 premia con la medaglia d'oro il Cancro, poi con quella d'argento lo Scorpione e infine con quella di bronzo al Toro. All'ultimo posto il Sagittario rallentato dai pianeti in Cancro che provocano qualche intoppo

Classifica della settimana dal 1 al 7 giugno 2026

1. Cancro: il re assoluto del cielo

Con Venere, Giove e ora anche Mercurio nel tuo segno, sei il dominatore indiscusso della settimana. Questo trio d'oro sblocca tutto ciò che era rimasto congelato in primavera. Arrivano risposte scritte, proposte di lavoro irrinunciabili e una liquidità che non vedevi da tempo.

La tua intuizione è infallibile: ogni decisione presa in questi sette giorni si rivelerà un successo clamoroso.

Il momento clou: tra mercoledì e venerdì, giorni perfetti per firmare o proporre accordi..

2. Scorpione: orizzonti dorati e trionfi

Il fantastico trigono d'Acqua che si attiva con Mercurio, Venere e Giove ti rimette in cima al mondo. Se hai una causa in sospeso, una trattativa burocratica o un progetto che coinvolge altre città, la settimana porta la svolta decisiva. Marte in Toro ti sfida a pretendere di più, e tu non ti farai pregare. Sei lucido, magnetico e vincente.

Il momento clou: Giovedì, la giornata ideale per fare la tua mossa finanziaria.

3. Toro: concretezza e guadagni solidi.

Marte nel tuo segno ti dà un'energia inarrestabile, mentre il trio in Cancro ti rende incredibilmente persuasivo nelle trattative. Questa settimana raccogli i frutti di vecchi investimenti o ricevi un premio inaspettato. Il weekend con la Luna in Acquario ti chiederà di fare una scelta drastica in famiglia o nel lavoro: segui la logica e blinda il tuo portafogli.

Il momento clou: sabato, quando saprai gestire un imprevisto con una freddezza invidiabile.

4. Pesci: creatività e colpi di fulmine economici

L'energia del Cancro ti bacia, riattivando i tuoi canali della fortuna. Mercurio ti porta notizie eccellenti per quanto riguarda contratti o collaborazioni avviate di recente. Sei ispirato e le tue idee vengono apprezzate da persone influenti.

Il weekend richiede prudenza con le spese pazze, ma il bilancio settimanale resta altissimo.

Il momento clou: venerdì, ottimo per incassare o chiudere un accordo verbale.

5. Vergine: alleanze strategiche e risposte

L'appoggio di Mercurio dal Cancro e di Marte dal Toro ti garantisce una settimana di grande stabilità pratica. Non ci sono colpi di testa, ma una progressione costante: arrivano conferme scritte che aspettavi e i tuoi calcoli si rivelano esatti al millesimo. Ottimi i contatti con soci o collaboratori fidati.

Il momento clou: mercoledì, giornata perfetta per mettere nero su bianco un progetto.

6. Capricorno: trattative serrate e chiarimenti

Con l'opposizione di Mercurio, Venere e Giove, la settimana ti costringe a negoziare duramente.

Non significa che le cose vadano male, ma che devi sudarti ogni singolo centesimo o conferma. Marte in Toro ti dà la resistenza necessaria per non cedere di un millimetro. Nel weekend la Luna in Acquario sblocca un dubbio finanziario.

Il momento clou: sabato 6 giugno, l'aria cambia e trovi la soluzione a un problema spinoso.

7. Gemelli: idee veloci ma occhio ai dettagli

Mercurio lascia il tuo segno per entrare in Cancro, spostando la tua attenzione sulle questioni puramente economiche. Avrai ottime intuizioni commerciali, ma le stelle ti chiedono di non essere superficiale con le scadenze o le firme. Il weekend con la Luna in Acquario ti rigenera, regalandoti un colpo di genio o un incontro stimolante.

Il momento clou: domenica 7, ritrovi la tua proverbiale leggerezza mentale.

8. Bilancia: revisione dei piani e diplomazia

Il trio di pianeti in quadratura dal Cancro crea un po' di pressione a livello professionale. C'è qualche ritardo nei pagamenti o una risposta che slitta di qualche giorno, costringendoti a rivedere i tuoi piani di spesa. Mantieni la calma: il weekend con la Luna a favore in Acquario spazzerà via ogni nuvola, portando un'ottima notizia.

Il momento clou: il fine settimana, dove ritrovi il sorriso e la voglia di socialità.

9. Ariete: tensioni in casa e focus sul privato

Il focus della settimana si sposta sulle questioni domestiche e familiari a causa dei pianeti in Cancro. Potresti dover affrontare una spesa imprevista per la casa o gestire un malinteso con un parente.

Nel lavoro le cose procedono, ma la tua testa è altrove. Usa il weekend per staccare la spina ed evitare discussioni inutili.

Il momento clou: sabato, la Luna in Acquario ti aiuta a relativizzare i problemi.

10. Leone: strategia dietro le quinte

Con i pianeti veloci che transitano nella tua dodicesima casa in Cancro, questa settimana ti chiede di muoverti nell'ombra. Non è il momento delle grandi sfilate o dell'ostentazione: studia le mosse dei tuoi avversari e pianifica la tua strategia per la seconda metà del mese. Proteggi i tuoi segreti e i tuoi dati bancari.

Il momento clou: martedì, ottimo per fare un bilancio interiore senza influenze esterne.

11. Acquario: weekend di fuoco e decisioni drastiche

Fino a venerdì la settimana scorre in modo anonimo e un po' pesante, con Plutone retrogrado nel tuo segno che ti costringe a fare i conti con un passato che ritorna.

La vera scossa arriva il 6 giugno: l'ingresso della Luna nel tuo segno accende una miccia. Sarai protagonista di una svolta drastica nel weekend: potresti tagliare un ponte o prendere una decisione irrevocabile.

Il momento clou: sabato 6 giugno, la giornata del dentro o fuori definitivo.

12. Sagittario: settimana di resistenza burocratica

Fanalino di coda per questi primi sette giorni di giugno. I pianeti in Cancro rallentano i flussi di cassa e creano qualche intoppo burocratico o legale che ti costringe a rimandare un progetto a cui tenevi. Non perdere la pazienza e non fare passi azzardati sul lavoro. Il weekend richiede riposo assoluto per evitare cali di energia.

Il consiglio delle stelle: non forzare i tempi, questa settimana vince chi sa aspettare.