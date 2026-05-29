L'oroscopo del 30 maggio 2026 premia con la medaglia d'oro il Sagittario, con quella d'argento l'Ariete e infine con quella di bronzo il Leone. Fanalino di coda sono i Gemelli poiché potrebbero avere i nervi tesi vista l'opposizione della Luna nel Sagittario.

Classifica del 30 maggio 2026

1. Sagittario

La Luna è nel vostro segno e, nonostante l'opposizione di Urano crei un po' di maretta intorno a voi, il trigono con Nettuno in Ariete vi rende letteralmente imbattibili. Avete un sesto senso formidabile: se un piano salta, avete già pronto un piano B ancora più spettacolare ed eccitante.

Fidatevi dei vostri colpi di testa, vi porteranno dritto verso una svolta.

Il consiglio del giorno: seguite l'istinto, anche se gli altri vi dicono che siete pazzi.

2. Ariete

Nettuno nel vostro segno bacia la Luna in Sagittario e vi regala una giornata di pura magia emotiva e mentale. Siete un vulcano di idee e la vostra energia è contagiosa. Se c'è una trattativa da chiudere, un viaggio da prenotare o una persona da conquistare, muovevi: la fortuna vi assiste e le vostre parole lasceranno il segno.

Il consiglio del giorno: uscite dalla tua zona di comfort, l'universo vuole farvi un regalo.

3. Leone

Il Fuoco della Luna in Sagittario vi sostiene e vi ridona quel carisma che nell'ultimo periodo avevate un po' appannato.

Anche se Urano tenta di mettervi i bastoni tra le ruote sul lavoro o con i parenti, voi rispondete con un sorriso e una presenza scenica da re. Ottimi gli incontri serali: potreste essere il centro dell'attenzione.

Il consiglio del giorno: organizzate qualcosa di insolito per la serata, non ve ne pentirete.

4. Bilancia

L'aria frizzante di Urano in Gemelli vi stimola, mentre la Luna in Sagittario vi spinge a comunicare. Siete il segno più diplomatico e piacevole dello zodiaco. Riuscite a spegnere i piccoli incendi e le polemiche che nascono intorno a voi con una battuta di spirito. Se dovete chiarire una questione in sospeso, il cielo vi dà il via libera.

Il consiglio del giorno: alzate il telefono e chiamate quella persona che non sentite da tempo.

5. Acquario

Urano vj invia stimoli elettrizzanti e la Luna vi rende incredibilmente socievoli. È il sabato perfetto per stare in mezzo alla gente, partecipare a eventi o pianificare un progetto alternativo a lungo termine. L'unico rischio è l'impazienza: vorreste tutto e subito, ma Nettuno vi ricorda che le cose belle richiedono un pizzico di attesa.

Il consiglio del giorno: non riempite la giornata di troppi impegni, lasciate spazio all'improvvisazione.

6. Toro

Una giornata di transizione e di osservazione. L'opposizione tra Luna e Urano non vi colpisce direttamente, ma crea un clima di instabilità intorno a voi che urta la vostra saggia stabilità. Il consiglio delle stelle è di non farvi trascinare dalle ansie altrui.

Proteggete i vostri spazi, concedevi del buon cibo e rilassatevi.

Il consiglio del giorno: spegnete il telefono per qualche ora se sentite che l'ambiente diventa tossico.

7. Scorpione

La Luna vi spinge a fare i conti con questioni pratiche e finanziarie. C'è un po' di confusione generata da Nettuno che potrebbe farvi fare un acquisto sbagliato o farvi perdere un documento. Prima di firmare qualsiasi cosa o di spendere cifre importanti, ricontrollate i dettagli due volte. Non è il giorno giusto per rischiare.

Il consiglio del giorno: curate i dettagli e non fidatevi delle promesse troppo fumose.

8. Cancro

Giornata un po' caotica sul fronte della routine quotidiana e del benessere fisico. Vorreste fare mille cose, ma l'energia va a sprazzi e rischiate di stancarvi subito.

Nettuno in Ariete vi rende un po' troppo sensibili alle critiche o ai toni bruschi di chi vi circonda. Non prendete tutto sul personale.

Il consiglio del giorno: fate una passeggiata nella natura per scaricare le tensioni accumulate.

9. Capricorno

Vi sentite un po' esclusi dal dinamismo di questo sabato. Il cielo vi chiede di fermarvi e di fare un bilancio interiore, cosa che a voi, abituati all'azione e al dovere, non fa impazzire. L'opposizione Luna-Urano potrebbe portare un contrattempo logistico in casa che richiederà la vostra pazienza (merce rara oggi).

Il consiglio del giorno: accettate il fatto che oggi nonpitete controllare tutto. Rilassatevi.

10. Vergine

La Luna in quadratura dal Sagittario mette a dura prova i vostri nervi.

Voi amate l'ordine e la precisione, ma i transiti odierni portano un caos generalizzato nei vostri piani. Un appuntamento che salta, una persona che ritarda o un piccolo imprevisto domestico rischiano di farvi perdere la pazienza. Respirate.

Il consiglio del giorno: fate saltare le tabelle di marcia e imparate a fluire con gli eventi.

11. Pesci

Nettuno, il tuo pianeta guida, si trova in una posizione di scontro con la Luna e questo crea una forte nebbia emotiva. Potrestecsentirvi particolarmente confusi, malinconici o inclinina fraintendere le parole di chi ti ama. Evitate i chiarimenti importanti in amore, rischieresti solo di complicare le cose.

Il consiglio del giorno: rimandate le decisioni cruciali a lunedì e dedicati all'arte o alla musica.

12. Gemelli: Luna storta e nervi tesi

Fanalino di coda della giornata. Con Urano nel vostro segno che subisce l'opposizione diretta della Luna dal Sagittario, siete una vera e propria polveriera. Basta una parola fuori posto per farvi scattare i nervi. Sarete quelli che trovano traffico, che litigano con il partner per un non nulla o che dimenticano le chiavi dentro casa. Massima prudenza e contate fino a cento.