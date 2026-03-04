L'oroscopo dal 9 al 15 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro ai Pesci, l'argento allo Scorpione e il bronzo al Leone poiché le tensioni precedenti rallentano. Ultimo posto invece è per la Vergine.

Classifica dal 9 al 15 marzo 2026

Oro – Pesci: Mercurio retrogrado nel vostro segno vi rende profondi e intuitivi, Marte vi dà energia e determinazione. Sentite ogni situazione con maggiore sensibilità, intuendo le esigenze di chi vi sta vicino e trovando soluzioni brillanti sul lavoro. Il vostro fascino naturale è amplificato, le emozioni intense e sincere vi rendono magnetici e pieni di forza interiore.

È il momento ideale per lasciar emergere creatività, introspezione e connessione profonda con gli altri.

Argento – Scorpione: le vostre intuizioni vi guidano con sicurezza, Marte regala grinta e carisma. Siete decisi e magnetici, affrontate progetti importanti con chiarezza e determinazione, e la vostra energia emotiva è contagiosa. Le relazioni si intensificano e ogni passo che fate sembra mirato e giusto. Vi sentite forti e centrati, pronti a trasformare qualsiasi sfida in opportunità.

Bronzo – Leone: le tensioni precedenti si allentano, Marte vi lascia liberi e Venere vi rende brillanti. Vi sentite vitali e pieni di entusiasmo, pronti a mostrare creatività e talento in ogni contesto. I rapporti si accendono di fascino e passione, e il lavoro diventa stimolante: siete centrati e pronti a godere dei risultati raggiunti.

Ariete: Venere in Ariete congiunta a Nettuno e Saturno vi infonde energia e desiderio di connessione. Settimana intensa e appassionata, in cui vi lanciate con entusiasmo nei rapporti e nei progetti, ma con più consapevolezza. L’entusiasmo è alto, e ogni iniziativa ha il potenziale di sorprendere positivamente.

Acquario: il ritmo rallenta, Venere vi porta dolcezza e Marte vi lascia in pace. Vi sentite sereni e pronti a godere dei piccoli piaceri, mentre le relazioni e le interazioni diventano armoniose. Ottimo momento per ricaricare energie e consolidare ciò che avete costruito.

Toro: Mercurio retrogrado vi invita a guardare dentro di voi e a consolidare ciò che già funziona. Le relazioni si approfondiscono, le intuizioni sul lavoro sono precise, e la calma interiore vi aiuta a muovervi con sicurezza.

Piccoli gesti e momenti di condivisione portano grande soddisfazione.

Cancro: Giove torna diretto l’11 marzo e vi regala fortuna e fiducia. Settimana in crescita: vi sentite sicuri, propositivi e pronti a cogliere nuove opportunità. Le relazioni migliorano, l’energia personale aumenta e tutto ciò che affrontate sembra scorrere più facilmente. È un buon momento per aprirsi e credere nelle proprie capacità.

Sagittario: Mercurio retrogrado e Marte creano qualche incertezza, ma Venere vi porta dolcezza e chiarezza nei rapporti. Siete sinceri e più autentici, affrontate i progetti con spirito pratico e attenzione, e i piccoli successi vi danno soddisfazione.

Gemelli: Mercurio retrogrado rallenta il ritmo: meglio osservare e riflettere.

Momenti tranquilli, in cui potete rivedere progetti, sistemare dettagli e approfondire relazioni importanti. La settimana invita a introspezione e a prendersi cura di sé.

Capricorno: Marte vi sostiene, ma le relazioni possono sembrare distanti o fredde. Nonostante le difficoltà, avete risorse interiori per affrontare le sfide e avanzare con determinazione. Qualche piccolo cambiamento o iniziativa può riportare equilibrio e soddisfazione.

Bilancia: settimana delicata. Venere in Ariete e altri transiti possono generare tensioni o insicurezze. È il momento di ascoltare ciò che desiderate veramente e di concentrarvi su rapporti e attività che vi danno conforto e stabilità. Prudenza e introspezione aiutano a gestire le difficoltà.

Vergine: Mercurio retrogrado opposto al vostro segno vi invita a rallentare e riflettere. Meglio organizzare e rivedere piuttosto che iniziare cose nuove. Settimana adatta alla meditazione, introspezione e cura dei propri sentimenti, per prepararsi a una ripartenza più lucida e consapevole.