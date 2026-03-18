L'oroscopo della fortuna e lavoro di aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, con quella d'argento i Gemelli e con quella di bronzo il Toro. Ultima posizione invece assegnata all'Acquario poiché potrebbe avere momenti di incertezza a causa di Plutone.

Classifica di fortuna e lavoro aprile 2026

Ariete

Siete i veri protagonisti di aprile. Con il Sole nel segno fino al 20, accompagnato da pianeti importanti e con Marte che arriva a darvi ancora più forza, avete una marcia in più. Nel lavoro potete lanciare progetti, farvi notare e prendere iniziative vincenti.

La fortuna vi segue soprattutto quando osate: è il mese perfetto per iniziare qualcosa di importante.

Gemelli

Aprile vi porta movimento, idee e occasioni. Urano nel segno vi rende brillanti e pronti a cogliere opportunità improvvise, soprattutto nel lavoro e nei contatti. La fortuna arriva attraverso incontri, comunicazione e intuizioni veloci: è un mese da sfruttare con curiosità e apertura.

Toro

Partite in modo tranquillo ma molto solido. Venere nel vostro segno vi aiuta a costruire, consolidare e attirare situazioni favorevoli, soprattutto nei progetti pratici e nelle collaborazioni. Dal 20 aprile, con il Sole nel segno e in buon aspetto con Giove, la fortuna cresce e può portare occasioni concrete e soddisfazioni.

Cancro

Avete una protezione importante grazie a Giove. Nel lavoro potete fare passi avanti, anche senza forzare troppo. La fortuna arriva in modo graduale ma sicuro, soprattutto nella seconda parte del mese, quando si creano condizioni più favorevoli e stabili.

Scorpione

Aprile è un mese di trasformazione: nel lavoro potete cambiare approccio o rivedere strategie. Non tutto scorre velocemente, ma ciò che costruite ora può essere duraturo. La fortuna c’è, ma va cercata nelle scelte profonde, non nelle scorciatoie.

Leone

Avete energia e voglia di emergere, soprattutto nella prima parte del mese. Tuttavia, verso fine aprile potrebbero esserci piccoli rallentamenti o ostacoli. La fortuna è altalenante: funziona meglio se restate concentrati e non vi fate prendere dall’impulsività.

Pesci

La prima parte del mese vi favorisce molto: intuizione e sensibilità vi aiutano a muovervi bene nel lavoro. Potete avere buone idee o capire la direzione giusta da seguire. La fortuna passa più dall’istinto che dall’azione diretta.

Sagittario

Aprile vi stimola a muovervi e a mettervi in gioco. Nel lavoro potete cogliere opportunità interessanti, ma serve attenzione a non esagerare con l’entusiasmo. La fortuna arriva se sapete dosare energia e strategia.

Bilancia

Il mese vi chiede equilibrio, soprattutto nei rapporti di lavoro. Potreste dover mediare o chiarire alcune situazioni. La fortuna non manca, ma dipende molto da come gestite le relazioni e le collaborazioni.

Vergine

È un mese più riflessivo: nel lavoro è meglio osservare, sistemare e riorganizzare piuttosto che lanciarsi in grandi novità.

La fortuna è stabile ma lenta, cresce se curate i dettagli.

Capricorno

Aprile richiede pazienza. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ sotto pressione o in una fase di attesa. La fortuna c’è, ma non è immediata: serve tempo per vedere risultati concreti.

Acquario

Plutone nel segno porta cambiamenti profondi, ma non sempre immediati. Nel lavoro potete avere intuizioni importanti, ma anche momenti di incertezza. La fortuna è legata alla capacità di adattarvi e accettare trasformazioni.