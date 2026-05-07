L'oroscopo dall'11 al 17 maggio 2026 premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento il Toro e infine con quella di bronzo il Cancro. L'ultima posizione è conferita allo Scorpione che sarà costretto a confrontarsi nei rapporti fi coppia.

Classifica del segni dal 11 al 17 maggio 2026

1° Posto: Gemini

I dominatori del cielo. Con l'ingresso di Mercurio nel vostro segno proprio a fine settimana, la vostra mente diventa una macchina perfetta. Siete brillanti, veloci e pronti a cogliere occasioni che altri neanche vedono. La Luna Nuova vi spinge a concretizzare un desiderio nascosto.

2° Posto: Toro

Rinascita totale. Siete al centro del "Cazimi": Mercurio e Sole vi regalano una chiarezza mentale mai sentita prima. La Luna Nuova nel vostro segno il 16 maggio è il vostro "capodanno personale". È il momento di ripartire da zero con una nuova consapevolezza.

3° Posto: Cancro

Protetti dalle stelle. Il transito in Toro vi è amico, regalandovi stabilità emotiva. Approfittate della Luna Nuova per fare programmi a lungo termine con il partner o per la casa. La vostra sensibilità sarà la vostra bussola vincente.

4° Posto: Vergine

Concretezza e visione. Il Cazimi in Toro (centro del Sole) vi aiuta a risolvere un problema burocratico o lavorativo che vi trascinate da tempo. Vi sentite finalmente capiti e la vostra efficienza è ai massimi livelli.

5° Posto: Capricorno

Passione costruttiva. La Luna Nuova in un segno di terra come il vostro vi invita a godervi i piaceri della vita senza sensi di colpa. Ottimo momento per la creatività e per i nuovi incontri.

6° Posto: Pesci

Intuizioni profonde. Mercurio in Toro vi ha dato la logica, ma ora che si sposta in Gemelli sentirete il bisogno di comunicare di più. La Luna Nuova porta novità interessanti nel vostro quartiere o nella cerchia di amicizie strette.

7° Posto: Ariete

Focus sul valore. Vi state concentrando molto sulle vostre risorse. Il passaggio di Mercurio vi suggerisce nuovi modi per guadagnare, ma attenzione a non essere troppo impulsivi nelle spese proprio a fine settimana.

8° Posto: Bilancia

Trasformazioni silenziose.

Siete in una fase di revisione profonda. La Luna Nuova vi chiede di lasciare andare ciò che è tossico. Con Mercurio che entra in Gemelli domenica, ritroverete finalmente la voglia di viaggiare e conoscere.

9° Posto: Leone

Sfide professionali. Il cielo in Toro vi mette alla prova sul piano della carriera. Nonostante qualche tensione, il Cazimi di Mercurio vi offre la soluzione "geniale" per sbloccare una situazione di stallo.

10° Posto: Acquario

Radici in movimento. La Luna Nuova tocca il vostro settore della famiglia e della casa. Potreste sentire il bisogno di cambiare aria o di rinnovare il vostro spazio vitale. Domenica l'umore migliora nettamente.

11° Posto: Sagittario

Organizzazione necessaria.

Vi sentite un po' sopraffatti dalle piccole incombenze quotidiane. Usate l'energia del Toro per mettere ordine. Da domenica, i rapporti con gli altri diventeranno molto più stimolanti.

12° Posto: Scorprione

Confronti diretti. Il Toro è il vostro opposto e questa concentrazione di pianeti vi costringe a guardare in faccia la realtà nei rapporti di coppia. Usate la Luna Nuova per chiarire, non per distruggere.