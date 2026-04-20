Secondo l'oroscopo del 21 aprile, i nativi del Leone coltivano complicità e rinnovano la propria immagine per il partner. I Gemelli devono proteggere la stabilità di coppia dalle gelosie restando ottimisti sul futuro. I nati sotto il segno dell’Acquario affrontano ritorni di fiamma e passionalità, con l'invito a non sprecare energie in legami privi di prospettive.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 21 aprile: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questo è il momento ideale per accogliere novità sentimentali e superare i vostri soliti timori. Date spazio ai progetti di coppia o, se cercate l’anima gemella, mostratevi più responsabili e pronti a godervi con semplicità le gioie quotidiane.

Voto: 7

Toro – Poiché detestate gli imprevisti, tendete a mostrare gelosia verso chi amate. Tuttavia, accogliete i cambiamenti con fiducia nel partner, senza lasciare che ansie infondate spengano il desiderio. Voto: 6

Gemelli – Evitate di alimentare gelosie: il vostro fascino attira sguardi, ma la solidità di coppia garantisce il successo dei vostri progetti. Single, cogliete i nuovi incontri con ottimismo e mostratevi sicuri, convinti che il meglio debba ancora venire. Voto: 7,5

Cancro – Preparatevi a un periodo pieno di stimoli e passioni, dove potrete vivere ogni emozione in totale libertà. Grazie a un pizzico di brio e alla vostra proverbiale dedizione, trasformerete il rapporto di coppia in un legame vincente.

Voto: 8,5

La giornata di martedì 21 aprile secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Godetevi un periodo ricco di affetto e complicità, perfetto per pianificare il futuro con chi amate e veder fiorire i vostri desideri. Valorizzatevi seguendo i consigli di un caro amico e rinnovate la vostra immagine per lasciare il partner senza fiato. Voto: 9

Vergine – Se la monotonia vi tormenta, non cercate risposte in incontri passeggeri che lasciano il tempo che trovano. Dedicate invece le vostre energie a ravvivare il legame sentimentale, poiché solo la ritrovata passione saprà regalarvi la gratificazione che cercate. Voto: 6

Bilancia – Vivete una fase magica per i sentimenti: se siete in coppia, è l'ora di concretizzare sogni come la convivenza o un figlio.

La fortuna vi sostiene e consolida il vostro legame, mentre chi è single riuscirà finalmente a mettere a fuoco i propri desideri interiori. Voto: 9

Scorpione – Proteggete l'armonia di coppia dalle interferenze esterne agendo con astuzia. Se siete single, evitate di incolpare il destino e chiedetevi onestamente se state facendo abbastanza per aprirvi a nuovi incontri. Voto: 6,5

Previsioni amorose e sentimentali del giorno 21 aprile: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Ritroverete finalmente la serenità: voltate pagina rispetto al passato e vivete i sentimenti con trasporto, poiché la passione travolgerà anche chi è single. Cercate la stabilità, ma restate vigili: la fortuna vi passerà accanto e non potete permettervi di ignorarla.

Voto: 8

Capricorno – L'oroscopo vi consiglia di ascoltare i vostri sentimenti e di seguire la via che più vi appaga. Ignorate le malelingue, poiché un legame solido supera ogni ostacolo. Anche chi ha perso le speranze potrebbe presto trovarsi faccia a faccia con un nuovo incontro inaspettato. Voto: 7

Acquario – Preparatevi a una svolta sentimentale inaspettata che vi spingerà verso vecchie conoscenze; l'intesa fisica sarà fortissima, ma restate lucidi. Non investite energie in rapporti senza futuro che non riflettono i vostri veri desideri. Voto: 7,5

Pesci – Sentite il bisogno di confidarvi con chi amate, svelando sogni e progetti futuri. Tuttavia, se la relazione è agli inizi, procedete con cautela per non sovraccaricare il partner. State finalmente raccogliendo i frutti dei vostri sacrifici, godendovi una ritrovata armonia che vi renderà fieri del percorso fatto. Voto: 8