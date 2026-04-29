Secondo l'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 il Toro può avere molte soddisfazioni, i Gemelli sono tranquilli e il Cancro ha dei sospetti.

Di seguito, approfondiamo attentamente tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in amore è importante fare attenzione anche ai minimi dettagli. I single possono avere un bel rapporto di amicizia. Chi lavora in proprio è pronto ad ampliare i propri orizzonti.

Toro: durante la settimana è possibile agire in modo impulsivo. Una questione lavorativa va affrontata con attenzione. Per gli studenti che si trovano all'estero è un periodo ricco di soddisfazioni.

Gemelli: è possibile avere degli scontri con la persona amata. I single possono dire tutto quello che pensano, ed essere più tranquilli. Le nuove collaborazioni professionali proseguono in modo molto buono.

Cancro: si può trascorrere una piacevole settimana insieme al partner. Nei confronti della famiglia è possibile avere dei sospetti. La sfera lavorativa risulta essere faticosa.

Leone: chi è solo da tempo può essere davvero antipatico. La relazione sentimentale può affrontare un periodo difficile. Molti complimenti possono arrivare dall'ambito lavorativo.

Vergine: gli incontri sociali risultano essere interessanti. Chi fa parte di una coppia ha tanta gioia nel cuore. Un problema di lavoro può essere risolto molto velocemente.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: si possono avere dei malumori con la dolce metà. Chi cerca l'amore può essere abbastanza riflessivo. Finalmente chi lavora in proprio è sereno.

Scorpione: in questo momento è possibile avere molta nostalgia. Una decisione importante va assolutamente rimandata. Il campo professionale può regalare delle occasioni importanti.

Sagittario: chi cerca l'amore può avere delle indecisioni. Chi ha una relazione di vecchia data può divertirsi insieme alla persona amata. La forma fisica e mentale è veramente soddisfacente.

Capricorno: i single non riescono a trovare le parole giuste per fare una dichiarazione a una persona. Sulla sfera sentimentale è presente molto nervosismo.

Un nuovo progetto di lavoro può essere vincente.

Acquario: dei nuovi incontri possono riportare l'allegria. Insieme al partner è possibile fare un breve viaggio romantico. Il lavoro prosegue in modo più solido del previsto.

Pesci: i cuori solitari devono fidarsi del proprio intuito. Chi fa parte di una coppia è molto più spensierato. Sulla sfera professionale si può iniziare una nuova collaborazione interessante.