L'oroscopo dell'11 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento il Toro e con quella di bronzo il Cancro. L'ultimo posto è stato occupato dall'Acquario che avvertiranno una certa pesantezza.

Classifica dei segni dell'11/05

1° Posto: Gemelli

Ancora in vetta. Nonostante il cambio di energia, la vostra scia positiva non si interrompe. Siete abilissimi a cavalcare l'entusiasmo generale per proporre i vostri progetti. La vostra mente è una spugna e oggi potreste ricevere una proposta economica molto interessante o un riconoscimento per il vostro talento comunicativo.

2° Posto: Toro

Protagonisti del benessere. Con il Sole nel segno che dialoga con Giove, vi sentite invincibili ma radiosi. È una giornata di grandi soddisfazioni materiali e personali. Se avete un progetto nel cassetto legato alla casa o alla natura, oggi l'universo vi dà il via libera definitivo.

3° Posto: Cancro

Espansione del cuore. Giove nel vostro segno riceve l'abbraccio del Sole. Vi sentite finalmente al centro dell'attenzione nel modo che più vi piace: protetti e apprezzati. Ottime notizie per quanto riguarda la famiglia o una questione immobiliare che si sblocca a vostro favore.

4° Vergine: (In risalita!). Finalmente uscite dall'ombra. Il sestile di terra vi restituisce la vostra proverbiale efficienza.

Tutto torna al suo posto e la logica ricomincia a produrre risultati concreti.

5° Capricorno: un lunedì produttivo e sereno. Avete la sensazione che il duro lavoro stia per pagare. Ottimo momento per chiudere accordi a lungo termine.

6° Pesci: la vostra sensibilità trova un porto sicuro. Siete ispirati e riuscite a trasformare le vostre visioni in qualcosa di tangibile e bello.

7° Bilancia: focus sulle risorse condivise. Potreste ricevere un piccolo regalo o una buona notizia legata a un investimento passato. SCORPIONE: Il Sole opposto è addolcito da Giove. I rapporti di coppia sono meno conflittuali e più orientati alla costruzione di una stabilità comune.

9° Ariate: dopo la corsa di ieri, oggi vi concentrate sul portafoglio.

È tempo di fare i conti e di stabilizzare i successi ottenuti nelle ultime 24 ore.

10° Leone: qualche ambizione professionale richiede pazienza. Non cercate il successo immediato, ma puntate sulla qualità di ciò che offrite.

11° Sagittario: sentite il bisogno di rallentare. La frenesia dei giorni scorsi lascia il posto a una ricerca di pace domestica che dovreste assecondare.

12° Acquario (Ultimo Posto): dopo essere stati tra i protagonisti, avvertite una certa pesantezza. Il richiamo alla concretezza del Toro vi sembra noioso e limitante. Non fate resistenza: occupatevi delle piccole cose e domani andrà meglio.