L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio si apre con un cielo dinamico e ricco di cambiamenti: siamo nel passaggio tra Toro e Gemelli, un momento chiave per chi cerca stabilità ma sente crescere il bisogno di novità.

Il Sole entra in Gemelli il 20 maggio, portando leggerezza e comunicazione, mentre il pianeta Venere illuminerà la vita sentimentale dei nativi Cancro. Il Leone avrà modo di fare ulteriore esperienza e metterla in pratica grazie a Marte in sestile, mentre Giove porterà fortuna ai nativi Scorpione.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 maggio 2026 segno per segno

Ariete: nella settimana che porta alla fine del mese, il pianeta Venere assumerà una posizione scomoda a partire già da martedì. La stagione estiva che sta per arrivare potrebbe non iniziare al meglio: se ci sono delle questioni da risolvere, fatelo finché siete in tempo. Per quanto riguarda il lavoro perderete il sostegno di Marte, ma con Mercurio in sestile, vi sentirete comunque a vostro agio. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà una bella Venere in sestile secondo l'oroscopo. La voglia di flirt e leggerezza si riaccenderà, costruendo legami intensi con chi incontrerete. Per quanto riguarda il lavoro, Marte in sestile porterà buone energie da investire nei vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale, ma con il Sole che approda nel vostro cielo, comunicazione e leggerezza continueranno a esserci. Attenzione però nel fine settimana, quando la Luna sarà scomoda nei vostri confronti. In ambito professionale farete valere le vostre idee, trovando una strada verso il successo. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una settimana di cambiamenti per voi nativi del segno. Venere in congiunzione vi renderà più romantici e amichevoli, con la voglia di stringere nuove amicizie o rafforzare il legame con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale Giove sarà favorevole, aiutandovi a trovare la strada giusta verso il successo. Voto - 8️⃣

Leone: le stelle di questa settimana saranno positive nei vostri confronti.

In amore costruirete un rapporto appagante con il partner, basato sul tempo e sulla fiducia reciproca. In ambito professionale la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di mettere in pratica l'esperienza accumulata e farne di ulteriore. Attenzione però a Marte in quadratura, che vi ruberà un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in crescita dal punto di vista sentimentale. Venere in sestile vi renderà più morbidi e romantici nei confronti del partner. Se siete single ci saranno meno sogni e più certezze. In quanto al lavoro il passaggio Marte in Toro vi sarà utile, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe ostacolare le vostre idee. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in calo durante questa settimana di maggio.

Con il partner potrebbe esserci qualche incomprensione da gestire, e con Venere in quadratura non sarà così semplice. In ambito professionale potrebbe essere un buon momento per iniziare nuovi progetti, sfruttando la creatività di Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Scorpione: il passaggio di Venere in trigono dal segno amico del Cancro renderà la vostra vita amorosa decisamente più interessante. L'amore tornerà protagonista, anche per i cuori solitari in cerca dell'amore vero. Per quanto riguarda il lavoro la creatività sarà in aumento, ma con Marte in opposizione non avrete sempre grandi energie da investire. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali in crescita dal punto di vista sentimentale. Venere smetterà di essere contraria a partire da martedì, aiutandovi a vedere il vostro rapporto con occhi diversi.

Se siete single non abbiate paura di stringere nuove conoscenze. Cercate solo di non essere precipitosi. In ambito professionale Mercurio in opposizione potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Riflettete bene prima di agire. Voto - 7️⃣

Capricorno: il passaggio di Venere in Cancro potrebbe portare qualche nuvola grigia nella vostra relazione di coppia. Avrete bisogno di maggiore sicurezza nel vostro rapporto, e non sempre avrete questa garanzia. In ambito professionale Marte vi renderà più reattivi, ma serviranno anche idee valide per poter agire. Voto - 6️⃣

Acquario: anche se Venere non sarà più in trigono, le emozioni non mancheranno all'interno della vostra vita sentimentale. Il Sole illuminerà il vostro modo di amare, che non passerà inosservato.

In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni grazie a Mercurio, dimostrando di avere spesso la situazione sotto controllo. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere che passerà dal segno del Cancro, la vostra vita sentimentale si rivelerà decisamente più luminosa e appagante secondo l'oroscopo. Single oppure no, non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Nel lavoro Mercurio sarà contrario, ma Giove e Marte proteggeranno i vostri progetti. Riflettete bene prima di agire, e il successo potrebbe anche arrivare. Voto - 8️⃣