L'oroscopo di domenica 3 maggio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a rivelare tutti i dettagli della quotidianità dei segni zodiacali.

Lo Scorpione e i Pesci saranno pronti a vivere tante nuove esperienze, mentre l'Ariete e il Capricorno avranno bisogno di riflettere.

Oroscopo di domenica 3 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avvertirete la necessità di stare un po' da soli. Non proverete rabbia verso le persone care, ma vorrete riflettere su alcune questioni. Il silenzio vi permetterà di farvi un'idea precisa del quadro generale.

A fine giornata, vi sentirete già meglio.

Toro: l'amore tornerà a bussare alla vostra porta. Sarete pronto ad accoglierlo, ma la paura di essere delusi di nuovo non scomparirà completamente. Vi muoverete con cautela, cercando di valutare le parole dell'altro e di non correre troppo.

Gemelli: il partner potrebbe accusarvi di non essere abbastanza presenti. Prima di perdere le staffe, l'oroscopo vi consiglia di fare il punto della situazione e di spiegare le cose con calma. Con un dialogo aperto e pacifico sarà più facile parlare.

Cancro: Cupido non vi travolgerà con il suo incantesimo, ma potrete contare sulla presenza di amici fidati, che faranno di tutto per sostenervi e per darvi consigli preziosi.

Vi basterà stare insieme a loro per provare subito una sensazione di sollievo.

Leone: non avrete molto tempo per riposare. Sarà una giornata movimentata, dove dovrete agire in fretta. La vostra prontezza vi permetterà di non farvi travolgere dagli eventi. Sarete in grado di gestirli perfettamente e di arrivare a una conclusione opportuna.

Vergine: sarete un esempio di saggezza e determinazione. Vivrete questa giornata con il sorriso sulle labbra, cercando di dare il massimo e di stare accanto alle persone care. La famiglia, gli amici e il partner apprezzeranno moltissimo questo comportamento.

Bilancia: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. Non vi sentirete pronti ad affrontare la questione con il partner, ma il pensiero andrà sempre lì.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di non tergiversare: non farete altro che peggiorare le cose.

Scorpione: le stelle saranno dalla vostra parte. Potrete vivere una giornata divertente, ricca di amore e di nuove esperienze. Non vi fermerete di fronte a nulla perché sarete perfettamente consapevoli dei vostri limiti. Mente e corpo saranno in sintonia.

Sagittario: starete alla larga da coloro che proveranno ad alzare la voce. Non vi piacerà affatto essere circondati da strilli e scenate. Preferirete vivere in un ambiente tranquillo, dove saranno il confronto e la comprensione a trionfare. Con il giusto approccio, raggiungerete tale risultato.

Capricorno: vi sentirete ancora un po' stanchi. Il riposo non è stato sufficiente a recuperare le energie.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di non tirare troppo la corda e di ritagliarvi dei momenti speciali solo per voi. Questo brutto momento passerà.

Acquario: vi preparerete ad affrontare una settimana densa di sorprese. Cercherete di portare a termine tutti i compiti del weekend perché vorrete concentrarvi solo sul vostro lavoro. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non mettere in disparte il partner e di coinvolgere anche gli amici.

Pesci: creatività e flessibilità andranno a braccetto. Avrete intenzione di trasformare questa giornata in una ventata d'aria fresca. Vi dedicherete ai vostri hobby, allontanando i cattivi pensieri e concentrandovi solo sulle persone care. Famiglia e amici ne saranno entusiasti.