L'oroscopo di domani, domenica 28 giugno, ci proietta nel cuore di un fine settimana estivo ricco di transiti planetari dinamici, pronti a ridisegnare gli equilibri dello zodiaco. Le stelle di questa giornata stimolano il desiderio di evasione, spingendoci a cercare la bellezza nelle piccole cose e a rivalutare i nostri obiettivi personali. Sarà una domenica in cui le energie cosmiche si manifesteranno in modo netto, tracciando una linea visibile tra chi beneficerà di un entusiasmo travolgente e chi, invece, dovrà fare i conti con un briciolo di stanchezza arretrata.

Le configurazioni astrali odierne invitano a non forzare la mano, ma a assecondare il flusso degli eventi. I tre segni che in assoluto saranno i più favoriti dalle stelle sono il Leone, il Sagittario e l'Ariete, pronti a brillare e a fare il pieno di positività.

Preparatevi a scoprire come si orienteranno i pianeti per le prossime ventiquattro ore e quali sorprese il destino riserverà a ciascun segno zodiacale. Di seguito troverete la classifica astrologica completa, strutturata in base a un voto crescente, per comprendere al meglio le sfumature di questa intensa giornata estiva.

Oroscopo di domani, domenica 28 giugno e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di energia per il Leone, Pesci chiamati alla prudenza

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 5. Parola chiave: aria pesante e situazione apparentemente drammatica, cercate di dominare le reazioni per raggiungere gli obiettivi.

Il vostro cielo domenicale mostrerà purtroppo qualche nube di troppo a causa di dissonanze planetarie che renderanno l'atmosfera attorno a voi piuttosto instabile. Sperimenterete un senso di aria pesante e situazione apparentemente drammatica, specialmente nei rapporti interpersonali o in famiglia, dove vi sembrerà che nessuno riesca a comprendere le vostre reali necessità. Vi sentirete vulnerabili e inclini a ingigantire anche le piccole discussioni quotidiane.

Gli astri vi manderanno un messaggio chiaro: cercate di dominare le reazioni per raggiungere gli obiettivi. Se vi lascerete trasportare dall'emotività del momento, rischierete di compromettere un progetto a cui tenete o di creare fratture difficili da sanare. Respirate profondamente e rimandate i chiarimenti importanti a lunedì.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 5,5. Parola chiave: momenti di sconforto e semaforo giallo, dedicate la festività al relax e al riposo assoluto.

La Luna in aspetto contrario minerà parzialmente la vostra proverbiale lucidità mentale, regalandovi una domenica sottotono. Attraverserete dei momenti di sconforto e semaforo giallo sul piano energetico, sentendovi svuotati delle vostre solite forze e incapaci di pianificare la giornata come vorrete.

Invece di lottare contro i mulini a vento e innervosirvi per i programmi che non decollano, accettate questo invito del cielo: dedicate la festività al relax e al riposo assoluto. Staccherete la spina dai doveri quotidiani, allontanerete le scadenze lavorative dalla mente e vi concederete il lusso di non fare assolutamente nulla. Il corpo e la mente vi ringrazieranno, permettendovi di ricaricare le batterie in vista della settimana.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: momenti di sconforto e aria pesante, evitate di puntualizzare le virgole nel matrimonio.

Per il vostro segno si prospetta una giornata double-face, dove la stanchezza accumulata potrebbe fare brutti scherzi all'umore.

Avvertirete momenti di sconforto e aria pesante tra le mura domestiche, con la sensazione che il partner non collabori abbastanza o che vi remi contro. Per preservare l'armonia di coppia, il consiglio astrologico per domani è fondamentale: evitate di puntualizzare le virgole nel matrimonio o nella relazione sentimentale. Essere troppo pignoli o rivangare vecchi rancori non vi porterà da nessuna parte, se non a rovinare la domenica a voi stessi e a chi vi circonda. Volerete alto sopra le provocazioni e riscoprirete la bellezza del silenzio complice.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 6. Parola chiave: mettete da parte i pensieri e spegnete il cellulare per concedervi un po' di meritato relax.

La vostra natura stakanovista vi spinge spesso a lavorare anche nei giorni festivi, ma questa domenica richiederà una brusca frenata. Sentirete il peso delle responsabilità e la mente continuerà a rincorrere scadenze e impegni finanziari, creando un blocco emotivo. Per domani, mettete da parte i pensieri e spegnete il cellulare per concedervi un po' di meritato relax. Le stelle vi inviteranno a riscoprire il valore del tempo per voi stessi, lontano dalle notifiche e dalle richieste esterne. Un buon libro, una passeggiata nella natura o un bagno caldo diventeranno i vostri migliori alleati per ritrovare il baricentro e riportare la serenità nel vostro mondo interiore.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 6,5.

Parola chiave: arte dell'improvvisazione ma con una Luna impigrita, tenete le energie in serbo per la forma fisica.

La giornata partirà al rallentatore, complice una configurazione astrale che vi vorrà pigri e sognatori. Sperimenterete l'arte dell'improvvisazione ma con una Luna impigrita, il che significa che cambierete programmi all'ultimo minuto non per spirito d'avventura, ma per pura mancanza di voglia di organizzarvi. Non importerà se non rispetterete la tabella di marcia; l'importante sarà non strafare. Tenete le energie in serbo per la forma fisica, evitando sforzi eccessivi o sport estremi sotto il sole cocente. Ascolterete i segnali del vostro corpo, concedendovi ritmi lenti e un'alimentazione leggera che vi aiuterà a superare la spossatezza estiva.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: arte dell'improvvisazione e iniziative dal cassetto per evadere dalla routine e allontanare le nubi.

Domenica interessante e ricca di spunti positivi per il vostro segno, che finalmente deciderà di scuotere la monotonia degli ultimi tempi. Sarete guidati dall'arte dell'improvvisazione e iniziative dal cassetto per evadere dalla routine e allontanare le nubi che hanno offuscato il vostro umore nei giorni scorsi. Accetterete un invito last-minute o proporrete voi stessi un'uscita fuori porta fuori dagli schemi tradizionali. Questa ritrovata flessibilità vi farà vivere momenti di grande spensieratezza. Sarete aperti alle novità e pronti a lasciarvi stupire dagli eventi, riscoprendo il piacere di vivere il momento presente senza l'ansia di dover controllare ogni minimo dettaglio.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: giornata deliziosa nel campo delle sicurezze e del denaro, ideale per coccolarvi e fare acquisti.

Il cielo di domani vi sorriderà, offrendovi stabilità emotiva e concretezza materiale. Vivrete una giornata deliziosa nel campo delle sicurezze e del denaro, ideale per coccolarvi e fare acquisti. Se avevate messo da parte una somma per un regalo o per un capriccio che desideravate da tempo, questo sarà il momento perfetto per muovervi. Gli investimenti fatti domani, anche quelli legati al benessere personale o alla casa, si riveleranno azzeccatissimi. Vi sentirete protetti e appagati, e questa sicurezza interiore si rifletterà positivamente anche nei rapporti con le persone care, che troveranno in voi un solido punto di riferimento.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: vi alzate col piede destro ed il vostro entusiasmo coinvolge subito partner, familiari e amici.

Un risveglio splendido vi attende in questa domenica di fine giugno, grazie a un eccellente aspetto planetario che vi donerà un fascino magnetico e un umore radioso. Domani vi alzate col piede destro ed il vostro entusiasmo coinvolge subito partner, familiari e amici. Sarete il motore trainante di ogni attività sociale, capaci di riportare l'armonia laddove c'era stata maretta e di organizzare momenti di convivialità indimenticabili. La vostra energia sarà contagiosa e diventerete il centro dell'attenzione in ogni ambiente. Approfitterete di questo stato di grazia per dichiarare i vostri sentimenti o per rinsaldare un legame d'amicizia che si era leggermente raffreddato nel tempo.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: arte dell'improvvisazione e migliori opportunità in arrivo sia personali che sociali, bando alle finte modestie.

Il vento del cambiamento soffierà forte sul vostro segno, regalandovi una domenica ricca di colpi di scena positivi e incontri stimolanti. Sfrutterete al meglio l'arte dell'improvvisazione e migliori opportunità in arrivo sia personali che sociali, bando alle finte modestie. Sarete chiamati a mostrare il vostro reale valore e a non tirarvi indietro di fronte a complimenti o proposte vantaggiose. Se qualcuno noterà il vostro talento o la vostra bellezza, accetterete i meritati encomi a testa alta. Le pubbliche relazioni saranno favorite, e un incontro casuale durante una passeggiata o un evento potrebbe gettare le basi per una futura e proficua collaborazione.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 8,5. Parola chiave: progetti con una visualità e forza incredibili, vi divertirete un mondo e vivrete esperienze insolite.

La vostra energia sarà letteralmente travolgente in questa splendida giornata domenicale. Con le stelle a favore, porterete avanti i vostri progetti con una visualità e forza incredibili, vi divertirete un mondo e vivrete esperienze insolite. Non avrete paura di osare e vi lancerete in nuove avventure, che si tratti di un viaggio intrapreso all'ultimo minuto, di un nuovo hobby stimolante o di una frequentazione intrigante. La vostra mente sarà un vulcano di idee vincenti e la vostra fisicità asseconderà questo brio. Vivrete ogni istante con intensità, lasciando a bocca aperta chi vi circonda per la vostra instancabile voglia di fare e di sperimentare il lato più divertente della vita.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 9. Parola chiave: vitalità incredibile in una domenica pimpante, tirate fuori il coraggio per far valere le vostre ragioni.

Un cielo magnifico vi proteggerà per tutta la giornata, regalandovi una marcia in più rispetto agli altri segni. Sentirete una vitalità incredibile in una domenica pimpante, tirate fuori il coraggio per far valere le vostre ragioni sia in ambito sentimentale che nei rapporti di vecchia data. Se di recente avete subìto un torto o se sentite che le vostre esigenze sono state messe in secondo piano, domani avrete la lucidità e la grinta necessarie per esprimervi con chiarezza, senza timori. La vostra schiettezza, unita a un indiscutibile fascino carismatico, vi permetterà di ottenere esattamente ciò che desiderate, ristabilendo la giustizia e conquistando il rispetto di tutti.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 9. Parola chiave: progetti con vitalità incredibile di fronte a un carosello di novità molto speciali dove tutto andrà bene.

Siete i re incontrastati di questo cielo domenicale, illuminati da transiti planetari eccezionali che vi regaleranno il massimo della fortuna e del successo personale. Svilupperete i vostri progetti con vitalità incredibile di fronte a un carosello di novità molto speciali dove tutto andrà bene. Ogni tassello del puzzle sembrerà incastrarsi alla perfezione: l'amore sarà passionale e complice, le amicizie vi circonderanno di affetto sincero e persino le piccole questioni pratiche si risolveranno da sole. Sfrutterete questa giornata d'oro per brillare, per fare colpo su una persona speciale e per rallegrarvi dei traguardi raggiunti finora, consapevoli che il meglio deve ancora venire.