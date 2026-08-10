Secondo l'oroscopo del 12 agosto 2026 il Toro pensa continuamente al lavoro, i Gemelli hanno dei malumori con gli amici e il Cancro adora la dolce metà.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: più complicità è presente con i figli. Con il partner è importante comunicare in modo delicato. Si può iniziare un nuovo progetto lavorativo davvero molto invitante.

Toro: i single sono disposti a incontrare delle nuove persone. Anche chi si trova in ferie può pensare continuamente al lavoro. Per praticare alcuni sport è la giornata giusta.

Gemelli: gli abbracci per la dolce metà sono inesistenti. Alcuni malumori sono possibili con dei vecchi amici. Chi lavora a contatto con il pubblico è meno gentile del solito.

Cancro: chi fa parte di una coppia, adora alla follia il partner. In questo periodo si può essere veramente trasgressivi. Sul lavoro è necessario essere amichevoli con tutti.

Leone: chi è solo da tempo è molto stravagante. Finalmente in amore si possono eliminare tutte le preoccupazioni. Dei guadagni in più sono previsti dal campo lavorativo.

Vergine: qualcuno può essere colpito dalla simpatia dei cuori solitari. In questo momento è importante essere totalmente autonomi. Attenzione ad alcuni imprevisti sull'ambito professionale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i single possono fare degli esperimenti difficili. Con la famiglia o la persona amata si possono avere delle incomprensioni. Chi lavora in proprio è davvero imbarazzato.

Scorpione: il carattere dei cuori solitari è veramente molto dolce. Una giornata impegnativa può affrontare chi lavora nella ristorazione. Si può essere in ottima forma e con molta vitalità.

Sagittario: un colpo di fulmine può arrivare proprio in questa giornata. Chi ha una relazione ha dei pensieri negativi che riguardano il futuro. Delle nuove soluzioni sono previste sul lavoro.

Capricorno: i separati sono pronti a vivere delle nuove avventure. In nervosismo in questo momento è alle stelle.

La sfera professionale è complicata da alcuni imprevisti.

Acquario: si può fare un bel viaggio insieme agli amici. La relazione amorosa è più curiosa del previsto. Sul campo lavorativo non mancano le disattenzioni.

Pesci: l'immagine dei cuori solitari è veramente contenta. Attenzione perché la sfera finanziaria non è delle migliori. I complimenti rendono la giornata più leggera.