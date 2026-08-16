L'oroscopo del mese di settembre 2026 segna il passaggio dall'estate alla nuova stagione e porta con sé cambiamenti, ripartenze e qualche inevitabile momento di assestamento. Per alcuni segni sarà un periodo particolarmente dinamico, ricco di opportunità professionali, novità sentimentali e importanti decisioni personali. Altri dovranno invece affrontare qualche rallentamento, tensioni familiari o una certa nostalgia per le vacanze appena concluse. Il mese invita comunque tutti a guardare avanti, lasciandosi alle spalle ciò che non serve più e preparando con maggiore consapevolezza i progetti dei mesi successivi.

Intanto, anticipiamo che l'astrologia premia la Vergine in questo periodo del loro compleanno. Male, invece, il Sagittario.

Previsioni astrologiche di settembre 2026

1️⃣2️⃣- Sagittario. Il passaggio dall'estate all'autunno potrebbe risultare più complicato del previsto. Dopo settimane trascorse tra divertimento, spostamenti e momenti di leggerezza, tornare alla routine potrebbe sembrarvi particolarmente pesante. Settembre vi chiederà maggiore disciplina e una buona dose di concentrazione, soprattutto se dovrete riprendere impegni lavorativi o scolastici rimasti in sospeso. La nostalgia per le giornate estive potrebbe accompagnarvi per buona parte del mese e, in alcuni momenti, rischierete di lasciarvi condizionare dall'ansia o dalla sensazione di non avere abbastanza energie.

Anche le questioni economiche richiederanno attenzione. Potrebbero esserci acquisti importanti, spese impreviste o alcune transazioni da gestire con prudenza. Evitate di lasciarvi prendere dall'entusiasmo e controllate bene il vostro budget prima di concedervi qualche acquisto. La parte iniziale del mese sarà quella più faticosa, ma gradualmente riuscirete a recuperare equilibrio. Con il passare delle settimane tornerete a sentirvi più motivati e pronti a guardare al futuro con maggiore fiducia. Non lasciatevi abbattere da qualche giornata storta, perché la situazione è destinata a migliorare.

1️⃣1️⃣- Ariete. Per voi settembre potrebbe iniziare con una certa fatica, complice il passaggio dalle atmosfere estive ai ritmi più intensi della nuova stagione.

Lasciare alle spalle il caldo, le serate fuori e il tempo trascorso in compagnia potrebbe generare una certa malinconia, soprattutto nelle prime settimane. Tuttavia, il mese non sarà affatto privo di occasioni interessanti. A metà settembre potreste avvertire il bisogno di cambiare qualcosa di voi, del vostro aspetto o del vostro modo di affrontare determinate situazioni. Sarà una trasformazione che potrebbe partire dall'esterno, ma coinvolgere anche la vostra dimensione interiore.

Nel lavoro e nello studio potreste imbattervi in alcune questioni delicate. Non tutto procederà secondo i piani e una circostanza imprevista potrebbe costringervi a modificare programmi già stabiliti. La diplomazia sarà fondamentale per evitare discussioni inutili.

Anche in famiglia potrebbero verificarsi incomprensioni con un parente, ma sul piano sentimentale il quadro sarà decisamente più sereno. Le coppie potranno portare avanti un progetto condiviso, mentre chi lavora in proprio potrebbe avere maggiore libertà nell'organizzazione del tempo. Il mese invita inoltre a non trascurare i controlli e le visite già programmate.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Settembre sarà un mese intenso, nel quale non mancheranno situazioni da gestire con attenzione. Alcune questioni familiari potrebbero richiedere maggiore presenza da parte vostra, ma riuscirete gradualmente a riportare ordine dove necessario. Anche il lavoro potrebbe offrire soddisfazioni, con la possibilità di ottenere un riconoscimento, una nuova responsabilità o un miglioramento della vostra posizione.

Potrebbero inoltre arrivare entrate aggiuntive o opportunità economiche interessanti, soprattutto se avrete il coraggio di recuperare alcuni contatti che avevate trascurato.

Il rovescio della medaglia riguarda l'ambiente professionale. Rapporti complicati con colleghi o superiori potrebbero mettervi alla prova e sarà fondamentale mantenere un atteggiamento impeccabile, evitando di rispondere alle provocazioni. Chi studia potrebbe vivere qualche momento di insicurezza davanti a prove, verifiche o cambiamenti non particolarmente graditi. Non lasciate però che le novità vi spaventino. Settembre vi chiede di uscire da alcuni schemi mentali ormai superati. Più sarete disponibili a considerare prospettive differenti, più facilmente scoprirete possibilità che finora non avevate preso in considerazione.

9️⃣- Acquario. Settembre potrebbe coincidere con una fase di rinnovamento particolarmente vivace. Per molti di voi ci saranno motivi per festeggiare, soprattutto se il mese coincide con il compleanno o con l'inizio di un nuovo capitolo personale. Chi lavora sarà impaziente di riprendere pienamente il proprio ritmo, mentre chi studia potrebbe dover affrontare cambiamenti organizzativi poco graditi. In alcuni momenti potreste sentirvi limitati o costretti dentro situazioni che non vi rappresentano più.

Gli imprevisti non mancheranno, perciò sarà utile evitare di programmare tutto nei minimi dettagli. Una maggiore elasticità mentale vi permetterà di affrontare gli inconvenienti senza trasformarli in problemi più grandi del necessario.

Potreste decidere di modificare alcune abitudini, iniziare un nuovo percorso legato al benessere o dedicarvi maggiormente alla cura del vostro aspetto. Anche le spese potrebbero aumentare a causa di acquisti necessari. Di fronte alle decisioni importanti, però, sarà indispensabile non agire d'impulso. Prendetevi tutto il tempo necessario per valutare vantaggi e conseguenze.

8️⃣- Capricorno. Il mese potrebbe essere piuttosto movimentato e alternare momenti di forte nervosismo ad altri decisamente più soddisfacenti. Alcune questioni economiche o professionali dovranno essere sistemate e sarà importante non rimandare troppo ciò che richiede una soluzione. Anche nella vita sentimentale potrebbero emergere discussioni legate a progetti familiari, alla casa o al futuro insieme.

Le coppie dovranno quindi trovare un punto d'incontro senza trasformare ogni divergenza in un motivo di scontro.

Una situazione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione per buona parte del mese, ma nonostante qualche momento complicato il quadro generale tenderà a migliorare. Potrete finalmente lasciarvi alle spalle alcune esperienze spiacevoli vissute nei mesi precedenti e ritrovare maggiore fiducia. Chi si sposta frequentemente per lavoro potrebbe dover affrontare un inconveniente fastidioso, mentre un incontro casuale potrebbe riportare nella vostra vita una persona che non vedevate da tempo. Anche in amore non sono escluse sorprese e incontri capaci di riaccendere emozioni che credevate ormai archiviate.

7️⃣- Leone. Dopo un'estate particolarmente vivace, il ritorno alla routine potrebbe lasciarvi inizialmente con qualche rimpianto. Avete ancora voglia di sole, vacanze e libertà, ma settembre vi obbligherà gradualmente a confrontarvi con nuovi ritmi e responsabilità. Nella prima parte del mese potrete comunque godervi qualche giornata ancora piacevole, prima di entrare definitivamente nell'atmosfera autunnale.

Sul lavoro e nella vita personale potrebbero verificarsi cambiamenti che vi costringeranno a riorganizzare alcune priorità. Sarà importante osservare ciò che accade senza reagire troppo velocemente e utilizzare intelligenza e strategia. Potreste decidere di acquistare un nuovo dispositivo tecnologico, effettuare un controllo dentistico oppure rinnovare il vostro look.

In generale, avrete la sensazione che qualcosa stia finalmente ripartendo. Non sarà necessariamente una rivoluzione immediata, ma un insieme di piccoli cambiamenti destinati a modificare gradualmente la vostra quotidianità.

6️⃣- Gemelli. Settembre rappresenta una buona occasione per recuperare rapporti e contatti che si erano persi durante l'estate. Potreste risentire persone che non vedevate da tempo oppure ritrovare una collaborazione che sembrava ormai conclusa. Alcune nuove regole o disposizioni potrebbero complicare inizialmente la vostra organizzazione, ma questa volta sarete più preparati e saprete affrontarle con maggiore sicurezza.

La vostra mente sarà particolarmente attiva e avrete voglia di dedicarvi a interessi nuovi.

Potreste iniziare un hobby, riprendere un progetto creativo oppure finalmente leggere quel libro che continuate a rimandare. I primi giorni del mese potrebbero però essere caratterizzati da una certa lentezza. Non avrete ancora completamente smaltito la leggerezza dell'estate e sarà necessario qualche giorno per ritrovare il vostro ritmo naturale. Anche sul piano economico potreste decidere di organizzarvi in anticipo per alcune spese future. Pianificare con intelligenza vi permetterà di arrivare ai mesi successivi con maggiore tranquillità.

5️⃣- Cancro. Per voi settembre rappresenta una vera ripartenza. Dopo le esperienze vissute durante l'estate, tornerete progressivamente alla vostra routine e sarete chiamati a confrontarvi con cambiamenti che potrebbero arrivare anche in modo improvviso.

La buona notizia è che possedete tutte le risorse necessarie per affrontarli. Non siete un segno che si arrende facilmente e, anche quando qualcosa vi destabilizza, riuscite spesso a ritrovare il vostro centro.

La famiglia tornerà a essere un punto di riferimento importante e potrete recuperare maggiore complicità con le persone care. Sul piano sentimentale non mancheranno occasioni interessanti. Un nuovo collega o una persona incontrata attraverso lo studio potrebbe attirare la vostra attenzione e trasformare una conoscenza apparentemente casuale in qualcosa di più coinvolgente. Potrebbero inoltre esserci brevi viaggi e gite fuori porta, ideali per assaporare le prime atmosfere autunnali. Settembre sarà anche un mese di rinnovamento personale, con possibili cambiamenti nel look, nel guardaroba e nell'organizzazione della casa.

Anche le energie potrebbero tornare gradualmente a crescere.

4️⃣- Toro. Settembre potrebbe rappresentare un passaggio molto importante per la vostra vita. Siete chiamati a sostenere una causa, un progetto o un obiettivo nel quale credete profondamente e questo impegno potrebbe condurvi verso una conquista significativa. Potrebbe trattarsi di un avanzamento professionale, di una promozione oppure del raggiungimento di un risultato per il quale avete lavorato a lungo. Vi troverete davanti a una situazione nuova e, almeno inizialmente, potreste sentirvi fuori dalla vostra zona di comfort. Con il tempo, però, capirete di essere finalmente apprezzati per le vostre capacità.

Anche l'amore potrebbe assumere un'importanza maggiore. Una vecchia fiamma potrebbe tornare a farsi sentire, ma prima di riaprire una porta del passato sarà necessario ricordare ciò che è accaduto. Se nella precedente relazione ci sono stati tradimenti o mancanze di fiducia, non ignorate i segnali. Chi desidera costruire una famiglia potrebbe vivere un periodo particolarmente favorevole. Sul piano economico, infine, potrebbero comparire nuove opportunità e occasioni da valutare con attenzione. Una persona a voi molto vicina potrebbe inoltre raggiungere un importante traguardo e voi avrete un ruolo significativo nel sostenerla.

3️⃣- Pesci. Settembre potrebbe rivelarsi un mese ricco di movimento, sorprese e importanti cambiamenti. Nella prima parte dovrete probabilmente chiudere alcune questioni rimaste in sospeso e affrontare con tempestività ciò che non può più essere rimandato. Dal 23 settembre, con l'ingresso del Sole nel vostro segno, potreste percepire una maggiore sintonia con voi stessi e una ritrovata capacità di affrontare gli eventi con equilibrio.

La vita familiare potrebbe essere attraversata da una novità significativa, mentre sul lavoro si apriranno scenari differenti rispetto al passato. Anche la vostra sfera personale sarà coinvolta in questo processo di rinnovamento. Potreste tornare a interessarvi a una questione pratica, burocratica o amministrativa che avevate accantonato e decidere finalmente di occuparvene. Gli orizzonti si allargheranno e alcuni progetti cominceranno a diventare più concreti. Il futuro potrebbe apparire ancora lontano, ma entro i prossimi mesi avrete modo di vedere con maggiore chiarezza la direzione da seguire. Un desiderio coltivato a lungo potrebbe finalmente avvicinarsi alla realizzazione.

2️⃣- Bilancia. Settembre potrebbe portarvi una ventata di novità dopo un periodo nel quale avete dovuto affrontare parecchie situazioni impegnative. Il mese sarà caratterizzato da emozioni, sorprese e possibili cambiamenti importanti nella vita privata. Per qualcuno potrebbe arrivare una convivenza, un matrimonio, un trasferimento o una decisione capace di modificare radicalmente la quotidianità. Avrete nuove responsabilità da gestire, ma dovrete imparare a non caricarvi di compiti che non vi spettano.

La vostra crescita personale continuerà anche lontano dai riflettori. State costruendo qualcosa che potrebbe diventare molto importante più avanti e il consiglio è di non avere fretta. Anche le finanze potrebbero essere al centro dell'attenzione. Potreste mettere da parte del denaro per un acquisto significativo oppure per costruire una maggiore sicurezza economica. In amore qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi. I single saranno più disponibili a conoscere persone nuove, anche se all'inizio potrebbero incontrare qualche difficoltà nel fidarsi degli estranei. Alcune amicizie nate online potrebbero trasformarsi in rapporti più profondi, purché lasciate che la conoscenza proceda senza forzature.

1️⃣- Vergine. Settembre vi regalerà una sensazione di sollievo. Il caldo intenso dell'estate inizierà finalmente a diminuire e potrete ritrovare quella tranquillità che avete desiderato per settimane. Sarà un mese favorevole per riprendere progetti lasciati in sospeso e recuperare attività che avevate temporaneamente accantonato. Potreste inoltre incontrare nuovamente vecchie conoscenze e sorprendervi nel constatare quanto siano cambiate le persone e le situazioni rispetto al passato.

La vostra energia tornerà progressivamente a crescere e avrete voglia di rimettervi in gioco con maggiore entusiasmo. In amore il periodo sarà particolarmente vivace. Le coppie potranno ritrovare complicità e passione, mentre alcuni di voi potrebbero organizzare una breve vacanza o un viaggio all'estero. Sarà comunque necessario prestare attenzione a ritardi, contrattempi e piccoli imprevisti, soprattutto negli spostamenti. Anche chi negli ultimi mesi ha modificato alcune abitudini legate all'alimentazione o al benessere potrebbe iniziare a vedere risultati incoraggianti. Settembre, in definitiva, vi invita a ripartire con fiducia e a trasformare la fine dell'estate nell'inizio di una fase decisamente più dinamica.