Secondo l'oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto 2026 il Toro può fare dei magnifici incontri, i Gemelli devono essere più riflessivi e l'Acquario è disinvolto.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: durante la settimana, i cuori solitari sono poco espansivi. Chi fa parte di una coppia ha bisogno del partner. I lavori artistici possono ottenere tante soddisfazioni.

Toro: i single possono fare alcuni incontri davvero magnifici. Degli obbiettivi importanti possono essere raggiunti più velocemente.

Un colloquio di lavoro può andare meglio del previsto.

Gemelli: in amore è indispensabile riflettere molto di più. Chi è solo da tempo è stranamente noioso. Sulla sfera professionale si devono prendere alcune decisioni importanti.

Cancro: in questa settimana è possibile fare un favore a una persona. I cuori solitari si sentono molto amati dalla famiglia. Chi lavora in proprio può essere molto scontroso.

Leone: si possono fare dei nuovi progetti insieme agli amici. In questo periodo è possibile essere abbastanza timidi. Al ritorno dalle ferie, il lavoro è veramente tanto.

Vergine: la vita affettiva va valutata con più attenzione. Insieme al partner si può essere più rilassati del solito. L'ambito lavorativo regala poche soddisfazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i nuovi flirt sono veramente meravigliosi. Una questione in famiglia va analizzata con calma. Sul lavoro è necessario non stancarsi troppo.

Scorpione: è possibile essere molto preoccupati per la dolce metà. Una settimana piacevole può essere vissuta con la famiglia. Chi lavora in proprio è abbastanza ostile.

Sagittario: chi ha una relazione di vecchia data non riesce a fidarsi del partner. Chi cerca l'amore deve cercare di uscire di più. In questo periodo, la memoria risulta essere molto buona.

Capricorno: sulla sfera sentimentale è in corso un bel miglioramento. I single sono pronti ad ascoltare le persone più mature. Un progetto di lavoro può essere finalmente approvato.

Acquario: i cuori solitari possono muoversi con tanta disinvoltura. Sulla relazione amorosa è presente molta determinazione. Chi è irritato sul campo professionale può commettere alcuni errori.

Pesci: molti dubbi possono assalire chi cerca l'amore. Con coraggio si possono raggiungere molti obbiettivi. Tanta confusione può emergere sull'ambito professionale.