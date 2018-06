In Inghilterra il tempo soleggiato e mite è una questione quasi del tutto rara. Così se il principe Carlo, che festeggia il suo compleanno a novembre, ha cominciato a celebrare i suoi 70 anni già nel mese di maggio, in quanto un royal party in giardino sotto la pioggia non sarebbe così elegante e allo stesso tempo confortevole, la regina Elisabetta, 92 anni lo scorso 21 aprile, per stare in tranquillità festeggia il secondo sabato di giugno. Ma questo giorno non l'ha deciso lei, in quanto è stata una scelta di Giorgio II nel 1748, e da allora nessuno si è permesso di cambiarlo.

Tutti gli sviluppi dei festeggiamenti della regina d'Inghilterra

La folla era in attesa già dalle prime ore del mattino per assistere all'arrivo dei reggimenti e di tutta la royal family.

In carrozza c'erano le donne tranne la principessa Anna, prima figlia della regina Elisabetta, che non ha rinunciato alla divisa da colonello, notevole per la sua ineccepibile carriera nell'esercito. Quest'ultima era a cavallo come quasi tutti gli uomini della famiglia reale. Sua Maestà, reduce da un intervento di cataratta si è presentata in un abito color verde turchese che spiccava tra le tante invitate vestite di colori pastello. Per quanto riguarda i grandi attesi neo sposi Harry e Meghan Markle, sono rientrati subito dalla romantica luna di miele in Irlanda per essere presenti, appena due giorni prima dei festeggiamenti della regina. Giusto il tempo, per lui, di assistere ad un evento di beneficienza e poi al grande rientro della sfilata. La neo principessa assieme al marito, era ineccepibile.

Che le lezioni [VIDEO] di Samantha Cohen, assistente della regina, stiano già dando i suoi benefici? Potrebbe essere. Inoltre, c'era anche la stilista Carolina Herrera, vestita con un abito rosa cipria con spalle appena scoperte, guidata dal principe Harry durante il percoso della parata. Dopo la sfilata in carrozza, Meghan si è affacciata per la prima volta al balcone di Backingham Palace assieme a tutta royal family. Un inizio di una nuova vita per l'ex attrice, che da adolescente fu fotografata da un'amica con il palazzo sullo sfondo durante il viaggio in Europa. Uno scatto che avrebbe fatto il giro del mondo e che ormai appartiene ad una vita passata.

Il nuovo look di Meghan Markle

Per il compleanno della regina Elisabetta, Meghan Markle ha optato per capelli sciolti [VIDEO], ondulati e vaporosi che incorniciano perfettamente il suo volto appena accennato da una terra abbronzante e da un lucidalabbra abbinato all'abito e alla manicure. La duchessa di Sussex, a differenza degli altri componenti della royal family, è ormai dedita ad un rosa opaco intenso, che ben si sposa con il suo incarnato abbronzato. Se Sua Maestà è sempre stata un'amante dello smalto rosa pallido quasi bianco della marca Slippers Ballet di Essie, Meghan parebbe avere una certa passione per lo smalto Cake Pop di CND di Shellac, che possiede una colorazione rosa che vira sul viola lavanda.