Non accenna a placarsi l'astio degli haters nei confronti di Javier Martinez e della sua fidanzata Helena Prestes. Qualche ora fa, ad esempio, molti fan della coppia si sono accorti che il numero di like all'ultimo post del pallavolista è aumentato improvvisamente e la colpa sarebbe di chi ne avrebbe acquistati migliaia finti pur di creargli problemi lavorativi e metterlo in competizione con la compagna.

La denuncia dei sostenitori di Javier

Nelle ultime ore nel fandom degli Helevier si è parlato molto dei like che entrambi i loro beniamini ricevono per i post che caricano su Instagram: la stessa Helena si è un po' lamentata del fatto che i contenuti di lavoro sarebbero poco apprezzati rispetto a quelli di coppia, per questo ha invitato chi la segue a supportarla anche come singolo e non solo per la sua storia d'amore.

Come se non bastasse, l'altra sera diversi fan si sono accorti che il numero di "mi piace" all'ultima foto che Javier è aumentato all'improvviso e in modo insolito, da qui hanno dedotto che sarebbe stata una mossa degli haters per provare a creare problemi sia a lui che alla fidanzata.

Stanno comprando like all’ultimo post di Javi. Vogliono rovinargli il lavoro e fargli chiudere il profilo, e allo stesso tempo pensano di creare tensione nella coppia, facendoli competere per i like.

Ma vergognatevi dopo un anno. Che schifo.#helevier #heleners #javi7

L'attacco sui social

I fan di Javier hanno notato subito quest'insolito aumento di like e ne hanno parlato tra loro sui social.

"Stanno comprando like all'ultimo post per rovinargli il lavoro e fargli chiudere il profilo, che schifo", "Il loro obiettivo e mettere tensione nella coppia facendoli competere, vergognatevi", "Ma da dove arriva tutto questo odio? Assurdo", "Non ho parole, è passato un anno fa GF", "Avvisatelo di quello che sta succedendo, deve mettere l'account privato", "Ci risiamo", "Gli stanno comprando i like per fare un dispetto a Helena dopo quello che ha detto in live", "Folli", si legge su X in queste ore.

Il futuro nel mondo della moda

Da tempo Javier dice che al termine della stagione sportiva in corso cambierà vita, e qualche giorno fa ha dato una piccola anticipazione di quello che farà.

Martinez ha pubblicato la foto di uno shooting che ha fatto di recente (quella che gli haters avrebbero preso di mira comprando like falsi) e ha lasciato intendere che il suo futuro sarà nel mondo della pubblicità e della moda, proprio come Helena.