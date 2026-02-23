Da più di un anno Helena Prestes è sulla bocca di tutti, e spesso per motivi a lei sconosciuti. Oggi, 23 febbraio, la modella ha voluto scherzare su questo argomento ponendo una domanda provocatoria a chi la segue su X. I fan apprezzano la 35enne anche per la sua ironia, e in queste ore hanno adorato il modo che ha scelto per replicare alle polemiche degli ultimi giorni.

La mossa di Helena che conquista i fan

Quasi ogni giorno Helena è al centro delle critiche e ne è consapevole: nel weekend appena trascorso, ad esempio, sul web si è parlato molto della casa che Prestes ha comprato a Lecco (si dice che sarebbe solo un suo investimento), del numero di like che riceve ai post di lavoro (molti di meno rispetto a quelli di coppia) e di tanto altro.

Per provare a smorzare la tensione che si è creata anche all'interno del suo fandom, il 23 febbraio la modella ha fatto questa simpatica domanda a chi la segue su X: "Che polemica abbiamo oggi?".

Que polemica abbiamo oggi? 😂 — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) February 23, 2026

Con questa semplice mossa, dunque, Helena ha lasciato intendere che non le importa di chi sparla di lei, della sua vita privata e del suo lavoro, anzi preferisce scherzarci su e non dargli nessun peso.

La reazione dei fandom

Sotto al post con il quale Helena ha chiesto che polemica è nata nelle ultime ore, si possono trovare centinaia di commenti e la maggior parte sono stati scritti da chi vuole informare la modella di tutto quello che si dice sul suo conto in rete.

"Vuoi un elenco o ti basta quella più gettonata?", "Secondo le fan tossiche, schifi il fandom Helevier", "Ti adoro", "Se nel mondo ci fossero più persone come te, sarebbe un posto migliore", "Sei la nostra criminale preferita", "La gente non sta bene, lascia perdere", "Tutti dovrebbero farsi una risata come stai facendo tu", "Sei unica", "La solita invidia", "Non preoccuparti di loro, valgono zero", si legge su X il 23 febbraio.

La richiesta di supporto in live

Helena sa benissimo che una parte del suo successo è merito della storia d'amore da favola con Javier, ma nell'ultimo anno ha fatto tanto altro e vorrebbe essere supportata anche come una donna che lavora ed è indipendente da sempre.

Prestes si è detta un po' dispiaciuta del fatto che i contenuti di lavoro che pubblica sono meno apprezzati di quelli di coppia, e lo stesso vale per Martinez che sta cercando di farsi strada nel mondo della moda da un po' di tempo.