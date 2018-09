Stasera su Sky Uno parte la dodicesima stagione di X-Factor, il talent show prodotto da Sky Italia e Freemantle Italia, che vede alla conduzione per l’ottavo anno di fila Alessandro Cattelan. Un’edizione che prometterà sorprese a non finire, a partire dalla giuria; sono stati confermati Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli, mentre ha deciso di dire addio la cantante Levante, impegnata tra musica e la stesura del suo nuovo romanzo.

Come ben saprete al suo posto è subentrata Asia Argento, che insieme al resto della giuria, quest’estate, ha registrato le puntate relative alle Auditions, i Boot Camp e agli Home Visit. Purtroppo a causa dello scandalo con l’attore Jimmy Bennett, che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane, la produzione del programma, in comune accordo con la stessa attrice, ha deciso di non proseguire la collaborazione durante le puntate del live che andranno in onda dalla seconda metà di ottobre.

Questo anche per focalizzare l’attenzione sui concorrenti e non su altre tematiche non appartenenti al programma. La sua sostituta verrà annunciata molto probabilmente settimana prossima, per ora si sa solamente che sarà una donna.

Intanto sono stati annunciati anche i nomi dei conduttori della fascia daily del programma, parliamo al plurale perché saranno due; infatti subentreranno ad Aurora Ramazzotti il duo musicale Benji e Fede.

Nella puntata di stasera avremo modo di vedere la prima fase del programma, ovvero quella delle Auditions. Se non volete perdervi nessun dettaglio, seguite il racconto della puntata, minuto per minuto, qui su Blasting News.

Inizia la prima puntata delle Auditions di X-Factor

21.15 - la puntata viene aperta da Alessandro Cattelan, in cui spiega i motivi per cui vengono mandate in onda le Auditions con la presenza di Asia Argento.

Annuncia anche che nella fase del live ci sarà un nuovo giudice.

21.19 - Alessandro Cattelan sale sul palco e da inizio alla dodicesima edizione di X-Factor con la prima puntata delle Auditions (ne sono previste quattro). Introduce i giudici Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento.

21.23 - sul palco arriva il primo concorrente Emanuele, 16 anni, di Catania. Si esibisce con "Human" di Rag 'n' Bone Man.

21.28 - Emanuele passa le Auditions con quattro sì.

21.29 - Gabriele, 25 anni dalla Calabria, è il secondo concorrente che si propone davanti ai giudici. Si esibisce con "The rhythm of the night" di Corona.

21.31 - Gabriele ottiene il sì di Manuel Agnelli e Fedez, ma purtroppo non posso la selezione.

21.36 - sul palco sale il terzo concorrente: Christian, 19 anni, da Varese, con il nome d'arte di Alex Cliff. Si presenta sul palco con una maschera, racconta la sua storia, fatta da un'infanzia difficile, con dei genitori poco presenti e un padre alcolizzato. Si presenta con un suo inedito da titolo "Bambino".

21.41 - Alex Cliff passa con quattro sì.

21.42 - sul palco sale la prima donna: Jennifer e arriva da Los Angeles. Si esibisce con "Dusk till dawn" di Zayn featuring Sia.

21.46 - Jennifer passa con quattro sì.

21.47 - sul palco sale la prima band: i Darsteller. Arrivano da Foligno e si esibiscono con la cover di "Cuore matto" di Little Tony.

21.49 - i Darsteller passano con tre sì. L'unico no è arrivato da Fedez.

21.50 - sul palco sale Valentina che si esibisce con "Novembre" di Giusy Ferreri.

21.51 - Valentina ottiene quattro no.

21.52 - sul palco sale Andrea, di 32 anni, da Grosseto. Si esibisce con "Paranoid" dei Black Sabbath.

21.56 - Andrea ottiene quattro no.

21.58 - sul palco arriva, con il suo ukulele, Elena, 18 anni di Roma. Si esibisce con "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo.

22.02 - Elena passa con quattro sì.

22.09 - sul palco arriva un'altra band: i Moka Stone e si esibiscono con un loro inedito rap.

22.13 - I Moka Stone passano con tre sì; l'unico no arriva da Fedez.

22.15 - è arrivato il momento di un duo, due gemelli: Mattia e Francesco 17 anni dalla Sicilia. Si esibiscono con "Rosso relativo" di Tiziano Ferro.

22.16 - i due ragazzi ricevono tre no, l'unico sì arriva da Asia Argento.

22.17 - sul palco sale Mattia, 34 anni di Spoleto. Si esibisce con un inedito dal titolo "L'orto".

22.22 - Mattia passa con tre sì, l'unico no arriva da Fedez.

22.23 - sul palco sale Ekaterina, arriva dalla Russia e si esibisce con "Sway (dance with me)" di Michael Bublè.

22.26 - Ekaterina non passa, ottiene quattro no.

22.29 - ora è il momento di Martina, 16 anni di Roma. Si esibisce con un suo inedito. La ragazza scrive spesso canzoni, che hanno come argomento principale i problemi mentali.

22.34 - Martina passa con quattro sì.

22.41 - sul palco arriva Sharon, 21 anni di Roma. La ragazza lavora in un centro sportivo, fa la babysitter e la cameriera. È stata abbandonata dal padre quando aveva 10 anni, quindi ha deciso di lavorare per non pesare economicamente sulle spalle della madre. Frequenta anche l'università. Si presenta con un pezzo di Jennifer Hudson "And I am telling you I'm not going".

22.46 - Sharon passa con quattro sì.

22.49 - sul palco sale Atun, arriva da Ischia. Si esibisce con "Perdere l'amore" di Massimo Ranieri.

22.52 - Atun passa con quattro sì.

22.54 - sul palco salgono i Seveso Casino Palace che arrivano da Milano. Si esibiscono con "Ricchi per sempre" di Sfera Ebbasta.

22.59 - i Seveso Casino Palace passano con quattro sì.