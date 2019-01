Annuncio

Lo avevamo atteso a lungo e finalmente il giallo relativo al tentato omicidio di Bill Spencer troverà una svolta nel corso delle puntate italiane di Beautiful della prossima settimana. L'identità dell'assassino verrà, infatti, definitivamente svelata ed essa non riguarderà i nomi di tutti coloro che sono stati annoverati tra i possibili sospettati. Nelle ultime settimane si è parlato di Ridge, Quinn, Katie e persino di Liam, convinto di avere fatto del male al padre [VIDEO]per vendicarsi delle sue azioni con Steffy.

Ma le cose saranno ben diverse: sarà infatti Taylor a palesarsi come attentatrice, trovandosi ancora una volta davanti all'uomo odiato. Le ragioni di questo gesto? La convinzione che lo Spencer abbia abusato di Steffy in quella sciagurata notte in cui lei ha tradito Liam, mettendo di fatto fine al loro matrimonio.

E le novità potrebbero non finire qui.

Anticipazioni Beautiful: Bill minaccia Steffy

Secondo quanto riportano gli spoiler di Beautiful relativi alle puntate in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio, Brooke e Ridge saranno preoccupati del ritorno di Taylor in città, temendo che la donna possa peggiorare gli equilibri già precari della famiglia. E non avranno tutti i torni a non fidarsi di lei: la madre di Steffy, infatti, si presenterà davanti a Bill e gli punterà contro una pistola, accusandolo di avere abusato di Steffy. In tale frangente confesserà di voler portare a termine il compito già cominciato in precedenza, quando aveva tentato di uccidere il nemico. Fortunatamente, però, la psicologa non arriverà a tanto e si tirerà indietro, prima di commettere un gesto sconsiderato.

Bill scoprirà così che non è stato Liam a sparare e poco dopo toccherà a Taylor confessare la verità alla figlia. La situazione scatenerà una serie di reazioni a catena: Steffy si confronterà con Bill supplicandolo di non denunciare la madre, facendola finire in carcere. E, come sarà facile immaginare, la richiesta dello Spencer non si farà attendere: lui non si recherà dalla Polizia ma in cambio la Forrester dovrà porre fine al suo matrimonio con Liam.

Beautiful spoiler: Liam è innocente

Gli spoiler di Beautiful relativi alle puntate della prossima settimana sono particolarmente appetitosi e si concentrano sulla colpevolezza di Taylor e la conseguente innocenza di Liam [VIDEO]. Quest'ultimo aveva creduto di essere un assassino, motivo per cui dovrà essere subito rassicurato in tal senso. Steffy e Bill converranno di informarlo della novità, anche se non dovrà sapere l'identità del vero attentatore. Sarà così che la Forrester raggiungerà il marito e proverà a farlo riflettere, fino a convincerlo che mai avrebbe potuto desiderare la morte del padre.

Anche se inizialmente sarà titubante, continuando ad avere dei ricordi sbiaditi su quella tragica notte, alla fine Liam crederà alla tesi della moglie e tirerà un sospiro di sollievo. Steffy, dal canto suo, dovrà risolvere i problemi della madre, convincendola a rivolgersi ad uno psicoterapeuta per evitare che l'odio possa nuovamente sfociare in gesti violenti.