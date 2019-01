Annuncio

In un video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, l'attuale fidanzato di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, aveva deciso di aprirsi a margine dei pettegolezzi che lo vedevano in crisi con la sua ragazza. Tartaglione aveva confidato che presto avrebbe rivelato pubblicamente la verità sulla fine della sua convivenza con la Perrotta. Un'indiscrezione che è stata smentito dai diretti interessati, che a 'Domenica Live' hanno dato annuncio di aspettare un bambino.

Pietro e Rosa annunciano l'arrivo di un bimbo e sorprendono in tV

In risposta ai rumors che volevano Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione vivere un periodo di crisi, i due ex-public figure di 'Uomini e donne' hanno deciso di dare lieto annuncio di aspettare un bambino ai microfoni di 'Domenica Live', il talk-show domenicale condotto da Barbara D'Urso.

L'ex-tronista ha scoperto di essere incinta, quando un giorno, annusando il profumo del suo ragazzo Pietro, ha cominciato ad avere la nausea. Motivo per il quale Rosa ha deciso di sottoporsi ad un test di gravidanza, che le ha dato esito positivo.

Prima di ieri, 20 gennaio, la coppia aveva deciso di non rivelare la notizia della gravidanza [VIDEO], per riservarne l'esclusiva assoluta al programma condotto da Barbara D'Urso.

La bella Rosa ha dichiarato a 'Domenica Live' che, in occasione delle sue imminenti nozze con Pietro, previste per il prossimo mese di giugno, vorrà vestire un abito nuziale morbido, che non nasconda le rotondità tipiche di una donna in stato di gravidanza. In diretta, Pietro ha chiarito che Rosa allo stato attuale non può restare da sola a casa, mentre lui è a lavoro, motivo per il quale l'ex tronista ha deciso di trascorrere le difficili settimane della sua prima gravidanza da sua madre.

Pietro e il messaggio pubblicato giorni fa per informare i fan

''Allora signori, da diversi giorni sto ricevendo troppi messaggi, di persone che giustamente mi chiedono cosa sia successo tra me e Rosa e perché abbiamo interrotto la nostra convivenza, se stiamo ancora insieme.

Avrete tutte le risposte e saprete tutta la verità', queste ultime sono le parole che sintetizzano il messaggio del video pubblicato sui social dall'ex corteggiatore nonché fidanzato di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, che aveva voluto rispondere alle numerose domande, poste da coloro che intendevano sapere la verità in merito al gossip [VIDEO] secondo cui la love story di Pietro e Rosa fosse giunta definitivamente al capolinea.