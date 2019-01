Annuncio

Annuncio

La storia di Deborah e Denise ha appassionato e diviso i numerosi fan di C’è Posta per Te. Una contrastata love story tra due donne che hanno deciso di fare il grande passo e pronunciare il sì più dolce. Una doppia cerimonia, prima a Milano e poi a Siracusa, per sancire l’unione civile dopo aver superato le perplessità di chi non riusciva ad accettare la loro relazione. In particolare la mamma di Denise, Mimma, era rimasta spiazzata dalla decisione della figlia ed aveva manifestato l’intenzione di non partecipare alle nozze.

Alla fine la diplomazia di Maria De Filippi [VIDEO], ed un significativo gesto d’apertura del papà della giovane, hanno gettato le basi per il lieto fine con fiori d’arancio e confetti.

Advertisement

A distanza di alcuni giorni le due ragazze sono tornate su quanto accaduto nel corso del talk show di Canale 5 attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage. “Ora desideriamo avere un figlio.

'Sogniamo un futuro con tanti piccoli ometti in casa'

La coppia siciliana è riuscita a coronare il loro sogno d’amore e, soprattutto, a condividere la loro felicità con gli affetti più cari. In particolare Denise ha convinto i genitori ed il fratello a prendere parte alla cerimonia al termine di un delicato confronto negli studi di C’è Posta per Te [VIDEO]. “Le nozze sono andate molto bene perché era presente la mia famiglia” - ha riferito la siracusana che ha precisato di aver avuto la lieta notizia la sera prima del matrimonio. “Eravamo a cena e mi hanno detto che sarebbero stati presenti”.

Advertisement

I migliori video del giorno

La giovane coppia ora guarda avanti ed i progetti in cantiere sono numerosi ("Vogliamo aprire una caffetteria"). Deborah e Denise non hanno nascosto il desiderio di voler allargare presto la famiglia con un figlio. “Il futuro lo immaginiamo con tanti piccoli ometti che girano per casa”.

Le due ragazze non hanno nascosto il loro rammarico per l’impossibilità di realizzare questo sogno in Italia. “Fa rabbia pensare di dover andare in un altro Paese per avere un bambino”.

Denise difende la famiglia: 'Non sono omofobi'

Nel corso dell’intervista le due ragazze hanno precisato che sono "persone normalissime" e che non c’è alcuna differenza con una coppia etero: “E’ questo il messaggio che deve passare”. Inoltre la coppia ha aggiunto che bisogna sempre lottare per l’amore: “Ma non considerateci eroi”. Nell’occasione Denise ha difeso a spada tratta la famiglia sottolineando che i contrasti erano esclusivamente con lei.

“Non sono omofobi e non si sono schierati contro gli omosessuali” - ha chiarito la siciliana. Concetto che aveva ribadito anche Deborah nei giorni scorsi in un lungo post pubblicato sul profilo Instagram.