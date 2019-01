Annuncio

Nel pomeriggio di sabato è andato in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento pomeridiano di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show che continua a tenere banco nel mondo del Gossip a seguito del tanto discusso affaire 'Fammi studiare', la protesta organizzata dagli allievi di Amici in nome dell'eliminato della scuola, Marco Alimenti. Ad aprirsi sulla protesta in questione, è stato l'ormai ex-direttore artistico del programma, Marco Castoldi, in arte Morgan, il quale sembrerebbe aver lanciato delle battute al vetriolo contro il format prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Amici 18, Marco Castoldi e la provocazione lanciata a Maria De Filippi

L'ex-coach di Amici, Morgan è tornato ad aprirsi a margine del talent-show condotto da Maria De Filippi.

Incalzato da 'Tv Talk', in particolare da un ragazzo che chiedeva all'ospite di aprirsi in merito alla protesta 'Fammi studiare', organizzata dagli allievi di Amici 18 per rivendicare 'il diritto allo studio', Morgan ha colto la palla al balzo per lanciare quelle che sembrerebbero essere delle battute al veleno contro il talent-show. ''Hanno bruciato la scuola? Ah, occupato. Non lo sapevo. Non l’ho scritta io questa sceneggiatura, qualcun altro. Bisogna vedere se è bravo”, ha dichiarato Marco Castoldi a margine dell'occupazione avvenuta nella scuola di 'Amici', e, dalle dichiarazioni rilasciate dall'artista, sembrerebbe che Castoldi ritenga [VIDEO]che la succitata protesta sia stata architettata dagli autori del talent o dalla stessa conduttrice.

Dalle ultime affermazioni rilasciate Morgan in Tv, circa il talent-show che lo ha visto in passato vestire i panni di direttore artistico del format, sembra che il rapporto di collaborazione tra Morgan e Maria De Filippi si sia definitivamente spento dopo che l'artista si era visto costretto ad abbandonare il talent-show per una richiesta giunta alla produzione da parte dei suoi allora allievi, che sentivano di non poter lavorare in modo costruttivo con lui. Morgan potrebbe non aver mai perdonato la sua uscita dal programma a Maria De Filippi, un 'licenziamento' che la consorte di Maurizio Costanzo [VIDEO]aveva definito 'un suo fallimento'. Ai microfoni di 'TV Talk', l'artista Morgan ed ex-coach di Amici ha evidenziato di avere un rapporto di amore-odio con la TV, tanto da sentirsi quasi un emarginato dal mondo televisivo. Morgan ha dichiarato di sentirsi temuto da chi fa televisione, per il semplice fatto di essere una persona 'fondamentalmente libera' e di essersi fatto da solo, contando sulle sue sole forze.