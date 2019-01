Annuncio

Qualche settimana fa, si è tornati a parlare di Francesco Chiofalo ex protagonista di "Temptation Island", programma ideato da Maria De Filippi, al quale aveva partecipato con la sua, ormai ex, fidanzata Selvaggia Roma.

Chiofalo si è sottoposto pochi giorni fa ad un delicato intervento chirurgico, presso l'ospedale San Camillo di Roma, per rimuovere un tumore al cervello scoperto improvvisamente. Ora l’ex volto noto di Temptation Island sembra essersi ripreso e ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine.

In questi giorni tuttavia, il ragazzo è stato sommerso dalle critiche scaturite da una sua possibile bugia riguardante la sua operazione. In tanti sono convinti che la versione che ha dato Francesco [VIDEO] non sia del tutto vera.

Il tumore che aveva al cervello, a quanto pare benigno, sarebbe stato scoperto circa un anno fa e non lo scorso dicembre come da lui affermato tramite Instagram stories.

Il servizio delle Iene Show [VIDEO] dedicato a Francesco Chiofalo aumenta la polemica

In molti sono convinti che il giovane romano stia utilizzando questo problema di salute solo per ottenere più followers a scopo economico. La prima mossa che ha insospettito molti suoi seguaci è il fatto di aver reso privato il suo profilo Instagram subito dopo aver fatto l'annuncio di doversi operare. Le critiche sono poi aumentate quando la stessa Selvaggia ha dichiarato che il suo ex stava omettendo alcune verità, affermando che presto racconterà la sua versione dei fatti.

Il servizio delle Iene, trasmesso ieri sera, ha fatto crescere i dubbi circa la veridicità di quanto che afferma Chiofalo.

Nel servizio sono infatti emerse alcune ambiguità. Chiofalo nei primi minuti afferma che il suo tumore [VIDEO]cresceva a vista d'occhio, ma nello stesso servizio il dottore che lo ha in cura, intervistato dall'inviato Agresti, ha affermato che il tumore cresceva lentamente e questo ha fatto pensare che la situazione fosse stata monitorata per un certo tempo e che il tutto non si sia svolto in pochissimi giorni cosi come affermato dal ragazzo. Le contraddizioni emerse dal servizio mandato in onda dalle Iene, hanno quindi fatto scaturire nuove polemiche. Se da un lato però ci sono coloro che poco hanno apprezzato il fatto che Chiofalo abbia reso tutto pubblico, dall'altro tanti sono anche i sostenitori del ragazzo che ora si trova presso una clinica riabilitativa per riprendersi dall'intervento subito.