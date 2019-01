Annuncio

Continua a far discutere il trono di Teresa Langella a Uomini e donne, soprattutto dopo l’ultima registrazione in cui abbiamo visto Antonio Moriconi andare via molto arrabbiato in seguito al bacio dato dalla napoletana ad Andrea Dal Corso. Le anticipazioni non finiscono qui: dopo la scelta di Andrea Cerioli, che ha deciso di volere a fianco a sè la genovese Arianna Cirrincione, ha stupito la reazione di Federica Spano, beniamina del pubblico.

Antonio Moriconi, il silenzio social che parla

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Teresa Langella ha eliminato Kevin Basili e poi ha fatto una bellissima esterna con Andrea Dal Corso [VIDEO] in cui, finalmente, è scattato il bacio.

Il veneto ha raccontato a Teresa della sua triste infanzia e alla fine ha avuto il coraggio di baciare con trasporto la partenopea che ha ampiamente ricambiato il gesto. Ovviamente, l’esterna ha fatto altamente infuriare Antonio Moriconi, che una volta vista la scena è uscito dallo studio e non è più tornato.

Nonostante la Langella fosse rimasta molto male dalla reazione del 23enne non è corsa da lui mostrando una certa confusione. Ad oggi il silenzio social di Antonio sembra parlare più di ogni altra cosa. Il corteggiatore di Frosinone, infatti, dal giorno della registrazione non ha più pubblicato nulla su Instagram come usava fare di solito. Probabilmente è rimasto molto male da quello che ha visto tra Andrea e Teresa e ha preferito chiudersi in se stesso. Secondo i rumors, oltretutto, il Moriconi potrebbe anche non tornare più a Uomini e Donne ma se non tornasse la scelta di Teresa sarebbe per forza Andrea, visto che è rimasto solo lui.

La reazione di Federica stupisce

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne c’è stata anche la scelta di Andrea Cerioli [VIDEO], che ha deciso di uscire dal programma con Arianna.

Nonostante le accuse di Gianni Sperti, il 30enne bolognese si è mostrato deciso nel voler scegliere la 24enne di Genova. La reazione di Federica Spano non si è fatta attendere. La romana, infatti, subito dopo la registrazione, è uscita con le amiche e ha festeggiato per tutta la notte nonostante la delusione. Poche ore fa, alcuni fan hanno notato dei like della ragazza ad alcuni commenti che sembrano parlare da soli. Federica ha “piacciato” delle frasi contro Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione scritte da alcuni utenti come: “sono ancora basita...ha scelto quella lessa” oppure “chi si accontenta muore, buona vita Andrea” fino al commento “ma questi ragazzi che vogliono le ragazze con le palle e poi scelgono tutt’altro”. La romana, insomma, anche se non ha ancora rilasciato dichiarazioni sembra parlare attraverso i like social.