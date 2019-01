Annuncio

Andreas, concorrente della 15esima edizione del talent show Amici [VIDEO], e Veronica Peparini, attuale insegnante del programma condotto da Maria De Filippi [VIDEO], pare che da alcuni mesi abbiano intrapreso una relazione anche se ancora non ufficializzata del tutto dai diretti interessati. Andreas ha recentemente pubblicato sui social una foto che sembra aver dato una risposta hai dubbi che da un paio di mesi stanno circolando sul web. In un Instagram stories infatti ha reso noto uno scatto che ritrae lui e la bella insegnante, sorella del coreografo di fama internazionale Giuliano Peparini, con su scritto "Mossi.

E forti". La foto li mostra in atteggiamenti abbastanza intimi, infatti il ballerino e la donna sono abbracciati e lui la stringe forte in vita. Nella foto, inoltre, Muller ha aggiunto anche un cuore rosso, che per molti fan è stato un modo per confermare la relazione che vi è tra i due.

Andreas Muller ricordiamo che ha partecipato ha ben due edizioni del programma, in quanto alla prima a causa di una grave infortunio era stato costretto a ritirarsi. Proprio per questo è tornato nell’edizione successiva, arrivando fino alla fine e giungendo cosi alla vittoria. Ad Amici nonostante molti professori erano contrari alla permanenza del giovane all’interno del programma, ha sempre avuto il supporto di Veronica Peparini. La donna che nella sua vita, ha lavorato con numerosi artisti, ha 47 anni. Andreas e la Peparini si passano quindi 25 anni, ma questo sembra non preoccupare i due che si mostrano sempre felici agli occhi della gente.

La reazione dell'ex marito della Peparini

Tantissimi fans della coppia hanno notato che le ultime Instagram Stories di Fabrizio Prolli, ex marito della coreografa, nonché ballerino anche lui, sembrano nascondere un frecciatina nei confronti del nuovo compagno della Peparini.

Dopo la foto pubblicata dall'ex allievo della scuola infatti, Prolli ha pubblicato una story su Instagram con scritto: "Dimostrare a tutti i costi". Gli atteggiamenti tra Veronica e Andreas hanno da sempre insospettito il pubblico, al punto che molti telespettatori hanno sempre pensato che Andreas fosse entrato nella scuola perché raccomandato. A queste accuse il ballerino ha risposto dicendo che deve tanto alla sua attuale fidanzata ma non il fatto di aver vinto il talent. Il ragazzo ha affermato che per entrare nella scuola ha sostenuto i casting come tutti gli altri e non è stato agevolato da nessuna raccomandazione visto che prima di entrare non conosceva nessun insegnante.