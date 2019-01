Annuncio

Annalisa Minetti, nota cantante e campionessa paralimpica di 42 anni, sarebbe stata attaccanta di frequente sul proprio profilo social. Gli haters, così vengono chiamate le persone che prendono di mira uno tra i vari personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo per aggredirlo ed insultarlo in continuazione, hanno deciso di colpire l'artista in uno dei punti nevralgici: la sua famiglia. Da meno di un anno, Annalisa Minetti è diventata madre per la seconda volta ed ha deciso di pubblicare sul proprio profilo instagram alcuni scatti della piccola creatura che ha messo al mondo, mostrando a tutti l'amore che prova nei suoi confronti.

Ed è proprio sotto una di queste fotografie che, l'hater di turno, ha deciso di pubblicare commenti meschini ed ignoranti. [VIDEO]

Una donna che non si è mai arresa ed ha coronato i suoi sogni

Parole decisamente poco garbate e poco carine nei confronti di una donna che ha combattuto da quando aveva poco più di 18 anni e che è riuscita a realizzare i propri sogni.

Annalisa Minetti, affetta da una patologia agli occhi che l'ha resa cieca in pochi anni, è riuscita infatti a coronare il proprio sogno di diventare una cantante di successo e di fare sport a livello agonistico, per non parlare del grande sogno che ogni donna custodisce gelosamente: diventare madre. [VIDEO]

Annalisa, infatti, è riuscita a coronare per ben due volte quest'ultimo immenso sogno, mettendo alla luce due bellissimi figli che dimostra di amare costantemente. Nell'era dei social è ormai normale pubblicare fotografie in compagnia delle proprie creature, dedicando loro parole di affetto e di amore, ma non sempre ciò viene apprezzato dai naviganti del web. Sotto la fotografia pubblicata dalla cantante è possibile leggere commenti come 'sei cieca e non dovresti avere figli' e ancora 'fossi cieca non metterei al mondo un figlio che non potrei mai vedere', frasi decisamente poco garbate e scritte con il solo scopo di ledere la serenità della persona presa come bersaglio.

'Ringrazio Iacopo Melio per avermi difesa'

La vita della giovane donna non è stata sempre tutta rose e fiori. Anche lei, durante il suo percorso di vita, ha dovuto affrontare difficoltà più o meno simili a quelle di molte altre persone, con l'aggravante del suo handicap, ma anche con il merito di non essersi mai arresa e di avere addirittura vinto le proprie battaglie. Tra i vari commenti, in risposta alle offese, è possibile leggere quelli di Iacopo Melio, giornalista, scrittore ed attivista per i diritti dei disabili che ha difeso Annalisa Minetti cercando di far comprendere alle persone che la cattiveria non ha mai aiutato nessuno.

La stessa cantante ha deciso di ringraziarlo pubblicamente, dedicando un post ed una didascalia a lui e rispondendo a sua volta a coloro che "vorrebbero vederla arrendersi". 'Purtroppo per loro', commenta la Minetti, 'continuerò a vivere ed a mostrare i miei traguardi'.