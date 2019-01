Annuncio

Nel pomeriggio di mercoledì 16 gennaio è andata in onda la nuova puntata di 'Pomeriggio 5', il talk-show condotto da Barbara D'Urso, a cui l'ex-naufraga de L'Isola Dei Famosi, Francesca Cipriani, si è aperta sul conto di Walter Nudo, accusando quest'ultimo di essersi mostrato un maleducato nei suoi riguardi.

Francesca vs Walter: l'ex naufraga delusa dal vincitore del Grande Fratello Vip

L'ex-naufraga de L'Isola Dei Famosi, Francesca Cipriani, si è concessa ai microfoni di una nuova intervista rilasciata ai microfoni di 'Pomeriggio 5', dove la bionda showgirl ha rilasciato delle inedite dichiarazioni sul conto del vincitore del Grande Fratello Vip 3, pizzicato recentemente in atteggiamenti teneri insieme a Valeria Marini.

Nello specifico, a 'Pomeriggio 5', è stato mostrato un video, che era stato divulgato in precedenza dalla gieffina Giulia Salemi, la quale aveva lanciato il sondaggio mediatico 'Walter e Valeria formano una bella coppia?'.

Ebbene, il suddetto video mostra le immagini che immortalano Walter Nudo e Valeria Marini mentre si intrattengono in atteggiamenti facilmente equivocabili [VIDEO], un video quest'ultimo che ha deluso molto le aspettative maturate da Francesca Cipriani, la quale sognava di poter frequentare il trionfatore dell'ultima edizione del gioco dei gieffini. A 'Pomeriggio 5' Francesca ha espresso che Walter si sia mostrato un ''maleducato'' nei suoi riguardi, per non aver risposto in tempo ad un messaggio mandatogli su WhatsApp. Intanto, sono in moltissimi, tra i telespettatori di 'Pomeriggio 5', a scommettere che la querelle mediatica che vede protagonisti Walter Nudo e Francesca Cipriani possa avere un prosieguo nel corso dei prossimi giorni.

La resa della Cipriani su Nudo

Incalzato dalle telecamere di 'Pomeriggio 5', Walter Nudo ha tenuto a rispondere alla critica giunta dalla Cipriani a suo carico.

''Sto cercando di essere il più delicato [VIDEO] possibile nel muovermi e nel dire le cose'', ha aggiunto Walter, riferendosi all'affaire Francesca Cipriani.

''Non voglio più perdere tempo, Spero che arrivi per me anche l'amore, hashtag: #UnUomoPerLaCipriani'', ha dichiarato Francesca Cipriani ai microfoni di 'Pomeriggio 5', a margine della sua tresca avuta nei riguardi di Walter Nudo. Le dichiarazioni rilasciate da Walter Nudo e Francesca Cipriani sono contenute in un video pubblicato sul sito mediasetplay.