Domani, 28 gennaio 2019, andrà in onda una nuova puntata della Serie TV "La compagnia del cigno" con Alessio Boni e Anna Valle, in questo nuovo appuntamento un nuovo momento di crisi metterà a rischio la coppia. L'ultimo successo delle fiction firmate Rai, oltre ad essere seguito in diretta tv, potrà essere visto in diretta streaming su Rai Play [VIDEO], dove sono disponibili in un secondo momento anche le repliche.

Luca e Irene di nuovo in crisi

Nei due episodi della quarta puntata ci saranno nuovi momenti di tensione tra Luca e Irene, mentre per i ragazzi della compagnia ci saranno tante scoperte e novità che rinsalderanno le amicizie createsi, dissipando alcuni malintesi.

Luca sembra intenzionato a lasciare la compagnia e Matteo si sente in colpa credendo sia lui la ragione di questa decisione.

I ragazzi della compagnia, nel primo episodio dal titolo " Scoperte", dopo le rivelazioni di Matteo fatte ai compagni sulla tragedia della madre - una verità dolorosa che ha tentato di nascondere, inventando tante bugie - raccontano le loro paure e i problemi che li affliggono.

Roberto e Sofia hanno paura di essere divisi, sono fratello e sorella e rischiano di essere separati. Rosario è preoccupato per la sua partenza che lo porterà a cambiare abitazione per trasferirsi a Firenze. Sara è preoccupata che la sua malattia possa farle dimenticare il volto delle persone che ama.

Nel secondo episodio dal titolo "Rinascere", Mariani informa i ragazzi della sua decisione di voler lasciare la direzione della compagnia, ma il problema che lo affligge non è il lavoro e i rapporti con Matteo che, preoccupato, si rivolge alla direttrice per impedire che Luca venga rimosso dal suo incarico. I problemi che attanagliano Luca sono dovuti alla decisione di Irene di voler interrompere la gravidanza.

Replica e puntata in streaming

Per chi volesse rivedere le tre puntate precedenti è possibile farlo registrandosi su Rai Play, sito disponibile anche in app scaribale. La puntata di lunedì potrà, inoltre, essere seguita anche in streaming, sempre da Rai Play, avvalendosi di un tablet, smartphone o computer.

Per chi volesse seguire la puntata del 28 gennaio in un secondo momento, basterà cliccare, una volta effettuata la registrazione al sito Rai Play [VIDEO], sull'icona della fiction. Qualora non si fosse ancora registrati, basta inserire la puntata nell'apposita sezione dedicata ai propri programmi preferiti, in cui si può salvare il programma.