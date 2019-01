Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti de 'Il Paradiso Delle Signore' [VIDEO] che vanta la presenza di attori molto apprezzati dal pubblico. Le anticipazioni sono incentrate intorno al personaggio di Riccardo, alle prese con un periodo complesso dopo il mancato matrimonio con Nicoletta, venuta a conoscenza del tradimento del giovane Guarnieri con Ludovica. Il fratello di Marta ha commesso quest'errore a causa della sua tossicodipendenza che ha posto fine ai sogni del figlio di Umberto, preoccupato per il destino dell'uomo.

Umberto vorrebbe aiutare Riccardo a trovare la giusta via perché non si è ancora assunto delle responsabilità facendolo concentrare nell'ambito lavorativo.

Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano che Agnese si rende protagonista di uno scontro acceso con Elena.

La donna è ritenuta la reale responsabile della lite tra Salvatore e Antonio: quest'ultimo improntato verso nuovi orizzonti dopo la fine della storia, mentre Marta vuole trovare una soluzione per il fratello.

Umberto propone a Riccardo di lavorare nell'azienda di famiglia

Marta crede che il rimedio per aiutare Riccardo a superare questo momento complesso si ritrovi nella decisione di mandare l'uomo in una clinica in Svizzera, ma Umberto non si dimostra dello stesso parere. Nel frattempo Antonio decide di rompere il fidanzamento con Elena e va a lavorare con Giovanni al circolo. La giovane donna, però, incontra il parere opposto del padre che non si dimostra d'accordo a mandare il figlio all'estero preferendo inserirlo nell'azienda di famiglia.

Elena si licenzia dalla caffetteria e Agnese vuole convincere Don Ermanno

Il Guarnieri, infatti, si ritiene sicuro che dietro la dipendenza del figlio si nasconda una sorta di apatia che ha orientato Riccardo (Enrico Oetiker) verso la strada sbagliata.

Inoltre Nicoletta continua a svolgere all'interno del Paradiso il ruolo di cassiera, mentre Clelia mostra la preoccupazione per Oscar. Elena prende una decisione inaspettata poiché si licenzia dalla caffetteria e Agnese è informata di questa situazione [VIDEO]. L'intento della donna è di convincere Don Ermanno a togliere la possibilità a Elena di tenere delle lezioni per i bambini. Infine nella città di Milano arrivano i genitori di Roberta che si apprestano a fare la conoscenza di Federico, il finto fidanzato dalla donna, mentre Umberto festeggia l'ingresso al circolo del figlio.