Il 2019 è cominciato con un copione già visto dai telespettatori di Uomini e donne. La protagonista della prima puntata dell'anno dedicata al Trono Over è stata ancora una volta Gemma Galgani, che si è scontrata nuovamente con Tina Cipollari. Quest'ultima le ha versato sul collo e sul vestito il contenuto di una bottiglietta d'acqua, dopodiché si è verificato l'ennesimo siparietto trash con l'inseguimento delle due donne nello studio. Successivamente Gemma si è confrontata con Paolo Marzotto, che l'ha accusata di averlo usato solo per far ingelosire Rocco.

E, a proposito della frequentazione con quest'ultimo, la coppia si è vista a Torino dove ha addobbato insieme un albero di Natale e dove si è scambiata alcuni baci appassionati [VIDEO](ma niente di più).

Tutto a gonfie vele allora? Proseguirà questo affiatamento? Come accade fin dall'inizio della stagione 2018-19, anche in questo caso la sintonia tra Gemma e Rocco non durerà a lungo e già nelle puntate della prossima settimana assisteremo ad un nuovo passo indietro.

Uomini e donne anticipazioni: le pesanti accuse di Rocco a Gemma

I sentimenti tra Gemma Galgani e Rocco Fredella sono davvero sinceri? I dubbi sono più che leciti tra i telespettatori di Uomini e donne, che continuano ad assistere ad un tira e molla tra la dama e il cavaliere del Trono Over. Sembrava che questa volta le cose andassero bene ed invece già a partire dalle prossime settimane qualcosa cambierà. Come riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News relative alla registrazione del 4 gennaio, tra Gems e Fredella ci saranno già nuove tensioni.

Lei accuserà il cavaliere di avere degli atteggiamenti scorretti che lei non sarà in grado di tollerare, mentre lui sarà persino più spinoso, dicendosi certo che lei non sia avvero interessata. A suo dire, infatti, la torinese sta sfruttando la loro storia solo per apparire in televisione e mantenere alto l'interesse mediatico su di sé. Un'ipotesi confermata anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti secondo i quali le intenzioni della Galgani non sono affatto sincere. Lo scontro in studio porterà ad una nuova decisione da parte della coppia [VIDEO]: smettere di vedersi! Ma davvero durerà questa volta?

Il web insofferente verso Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e donne secondo le quali la relazione tra Gemma Galgani e Rocco Fredella è giunta di nuovo al capolinea stanno scatenando un vero putiferio nei social network. I fan erano già rimasti perplessi nel seguire la puntata del 7 gennaio, durante la quale la coppia si è vista a Torino scambiandosi alcuni baci appassionati, e lo sono ancor di più nello scoprire che questo ricongiungimento non durerà a lungo.

I commenti contro la dama torinese rimbalzano da un profilo all'altro dedicato a Uomini e donne, dove in tantissimi si dicono certi che lei non abbia nessun interesse né verso Rocco né verso altri cavalieri del parterre maschile. Il tutto, in attesa di scoprire fino a quando continuerà questo tira e molla che potrebbe restare una costante del Trono Over per la restante parte della stagione del dating show.