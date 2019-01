Annuncio

Le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful, che saranno trasmesse in Italia a Marzo 2019, rivelano che anche questa volta Liam non riuscirà a sposare Hope. I sensi di colpa di Wyatt porteranno il giovane a fermare letteralmente le nozze di Liam, per poter confidarsi in privato con il fratello. La verità sul rapporto sentimentale tra Bill e Steffy verrà finalmente a galla e porterà un gran scompiglio tra i numerosi personaggi della soap.

Il giorno delle nozze tra Liam e Hope

Bill, tramite un piano diabolico convincerà Wyatt che tra lui e Steffy c'è una relazione amorosa.

Wyatt racconterà quello che crede di aver scoperto al fratello Liam, che lo porterà a cambiare idea sulla moglie e gettarsi nelle braccia di Hope. Infatti Liam, dopo una notte d'amore con Hope le chiederà di sposarlo.

Liam, convinto che la moglie lo tradisca con il padre, firmerà le carte dell'annullamento del suo precedente matrimonio con Steffy, per coronare il suo nuovo sogno d'amore con Hope. Wyatt, origliando una discussione del padre con un suo dipendente, scoprirà di essere stato usato da Bill ai danni del fratello Liam. Nel frattempo Brooke organizzerà la cerimonia di nozze della figlia con Liam a tempo di record, affinché Steffy non abbia il tempo di impedire il matrimonio. Wyatt, scoperta la verità [VIDEO], sarà deciso a dire tutto al fratello, ma Katie lo persuaderà, ricordandogli che se non parlerà Bill lo farà diventare erede disegnato. Finalmente giungerà il giorno delle nozze. Tutta la famiglia sarà riunita a casa di Brooke per assistere al rito nuziale che sarà celebrato da Carter. Hope scenderà dalle scale con un bellissimo abito da sposa e si metterà accanto al suo futuro marito di fronte a Carter.

Waytt interromperà le nozze del fratello

Waytt, sapendo che Liam sta prendendo decisioni sulla base di menzogne, si sentirà in colpa nei confronti del fratello. Il giovane Waytt deciderà di parlare e raccontare la verità. Infatti il giovane Spencer interromperà la cerimonia nuziale e chiederà di parlare in privato con Liam, lasciando tutti gli invitati nello sgomento totale. Waytt racconterà a Liam di essere stato una pedina nelle mani del padre e che Steffy non ha una relazione con quest'ultimo. Anche Hope parlerà con Waytt [VIDEO]e una volta scoperta la verità deciderà di non sposarsi più. La ragazza chiederà a Liam di fare chiarezza nei suoi sentimenti e solo così potrà capire se ama ancora Steffy. La povera Hope scenderà in sala per comunicare a parenti e amici che il matrimonio non si terrà.