La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 24 gennaio su Canale 5 [VIDEO] ha scatenato pareri contrastanti sia in studio che nei social network. Lorenzo Riccardi ha finto di scegliere sia Claudia Dionigi che Giulia Cavaglià ed entrambe, nonostante avessero in precedenza minacciato di rifiutarlo, hanno risposto affermativamente. Non appena hanno appreso la verità sulle finte intenzioni di Lorenzo, però, sia Claudia che Giulia si sono dette deluse e arrabbiate. La Cavaglià si è sentita presa in giro e ha dichiarato di non voler tornare più nel programma a causa della brutta figura che ha fatto in televisione.

L'invito del tronista a calmarsi non ha dato alcun esito positivo. Più comprensiva è apparsa Claudia che, dopo qualche esitazione, ha accettato di restare, consapevole che comunque Lorenzo sarebbe subito andato a cercarla.

La puntata si è conclusa così, ma cosa dovremo attenderci in futuro? Giulia deciderà davvero di andarsene come ha dichiarato? Per sapere gli esiti del caso, ci vengono incontro le anticipazioni della registrazione effettuata il 12 gennaio e che vedremo su Canale 5 nel corso della prossima settimana.

Uomini e donne anticipazioni: le scuse a Claudia

Le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News relative al trono di Lorenzo Riccardi confermano il ritorno sia di Claudia che Giulia. Il tronista raggiungerà la Dionigi nel vivaio di famiglia, dove incontrerà anche il padre. Successivamente la coppia si recherà in spiaggia dove lei ammetterà di essere davvero molto interessata al tronista e di avere paura di essere presa in giro (nel farlo non mancherà qualche lacrima).

Lui la tranquillizzerà dicendo di essere sincero con lei e scriverà la parola "scusa" sulla sabbia. L'incontro culminerà con un bacio appassionato e l'apparente soddisfazione della corteggiatrice, che poco dopo verrà delusa da quanto accaduto con Giulia. Anche quest'ultima, a differenza delle precedenti dichiarazione, deciderà di tornare nel programma anche grazie alle tre esterne registrate [VIDEO]nell'ultima settimana.

Trono Classico anticipazioni: tre esterne con Giulia

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del 12 gennaio scorso, che andrà in onda la prossima settimana, Lorenzo si recherà nel camerino di Giulia subito dopo la registrazione della finta scelta. Le chiederà scusa per l'accaduto ma lei resterà ferma nelle sue intenzioni di chiudere. Quella sera lui la raggiungerà in hotel, nel tentativo di convincerla a tornare. Nonostante il clima sia più pacato, con qualche risata e battuta, lei non cambierà idea, rendendo così necessaria anche una terza esterna.

In questo caso, Lorenzo raggiungerà la corteggiatrice a Torino: lei resterà sorpresa della visita inaspettata, cercherà di farsi conoscere un po' meglio parlando della sua famiglia agiata e alla fine la coppia si scambierà un bacio appassionato. Claudia sarà visibilmente delusa per l'accaduto e accetterà di ballare con Ivan, finendo per infastidire Lorenzo. Quest'ultimo apparirà ancora molto confuso, ammettendo di non essere ancora in grado di fare una scelta.