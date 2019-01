Annuncio

Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne trasmesse su Canale 5 hanno confermato la decisione di Gemma Galgani di chiudere con Rocco Fredella [VIDEO]. La dama si è detta certa che lui sia soltanto interessato ad apparire in televisione, sfruttando così la sua immagine in occasione di serate o vari eventi. Le dichiarazioni hanno portato allo scontro con il piastrellista che, a sua volta, ha 'tuonato' che la stessa Gemma non sarebbe interessata a cercare il vero amore.

Al contrario, a suo dire la dama torinese continuerebbe a partecipare alla trasmissione soltanto per mantenere alto l'interesse mediatico su di sé. Di questo scontro, così come della precedente rottura con Paolo Marzotto, la Galgani ha parlato nel settimanale Uomini e donne Magazine, in una lunga intervista a cuore aperto.

Scopriamo di seguito tutti i dettagli delle sue dichiarazioni.

Uomini e donne gossip: Gemma delusa da Rocco e Paolo

Gemma Galgani continua la sua ricerca dell'anima gemella nel Trono Over di Uomini e donne, anche se fino ad oggi il suo percorso appare complicato. Negli ultimi mesi, infatti, la dama è incappata in due cavalieri che l'hanno delusa, cercando di sfruttare la sua immagine. Di loro, la dama ha parlato nella rivista Uomini e donne Magazine, confermando di essere rimasta amareggiata per l'atteggiamento di Paolo Marzotto. In un primo momento aveva pensato di trovare in lui la serenità, ma poi si è resa conto che lui la stava usando per mettersi in mostra con donne più giovani. Per questo, dopo essersi preoccupata di ferire i suoi sentimenti, Gemma ha deciso di lasciarlo.

Ha quindi precisato di non avere posto fine a tale relazione per tornare da Rocco Fredella, che a sua volta è stato molto deludente. Così, infatti, ha precisato nel tabloid dedicato al programma di Maria De Filippi: "Sono stata usata da lui. Su questo non ho più dubbi. I fatti parlano da soli. Rocco mi ha usata per i suoi fini personali. Diventare famoso, fare serate o 'comparsate' come le ha definite lui".

I prossimi impegni di Gemma Galgani

Secondo quanto riporta il Gossip di Uomini e donne, Gemma Galgani ha espresso ancora parole di stima nei confronti di Giorgio Manetti, definito una persona molto diversa rispetto a Rocco Fredella e Paolo Marzotto. A suo dire, Giorgio è sempre stato leale e fedele, tanto che lei se ne era davvero innamorata. La storia tra loro non è finita nel migliore dei modi e il "Gabbiano" ora frequenta una donna estranea al mondo televisivo, mentre Gemma continua ad essere sfortunata in amore. Positive sono, invece, le notizie dal punto di vista lavorativo. Oltre all'impegno a teatro a Torino, la dama nelle prossime settimane sarà chiamata ad un ruolo del tutto nuovo a Uomini e donne.

Insieme a Giulia De Lellis, infatti, sarà la voce narrante delle tre puntate serali dedicate alle scelte. Tali appuntamenti saranno trasmessi a partire da metà febbraio [VIDEO] (si parla di venerdì 15) e cominceranno con la scelta di Teresa Langella, ancora indecisa tra i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.