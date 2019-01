Annuncio

Annuncio

Giovedì 24 gennaio tornerà su Rai 1 in prima serata la fiction della Lux Vide che sta ottenendo ottimi ascolti. Parliamo di Che Dio ci aiuti 5, con protagoniste l'attrice Elena Sofia Ricci nelle vesti della simpaticissima Suor Angela, Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra e Valeria Fabrizi che interpreta la simpaticissima Suor Costanza. Detto ciò, ecco le anticipazioni di quello che accadrà nella prossima puntata, la terza.

Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni

Il prossimo 24 gennaio andrà in onda la terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 [VIDEO].

Leggi anche Spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 25 gennaio: Riccardo non si sposa

Il quinto episodio si intitolerà "Basta un click" mentre il sesto "Tu chiamale se vuoi fissazioni". Vedremo in primis che Suor Angela scoprirà perché Maria è così inquieta mentre Suor Costanza scoprirà il segreto delle due gemelline: la madre partì per l'America cercando di realizzare il suo sogno di diventare una star, lasciando le piccole in ospedale con la speranza che qualcuno si occupasse di loro.

Advertisement

Inoltre, la povera Suora scoprirà che la nipote è perseguitata dal suo ex fidanzato mentre Azzurra sarà talmente preoccupata per Valentina che le starà sempre vicino. Questo però non basterà: la ragazza infatti prenderà lo stesso una decisione davvero difficile.

Nel secondo episodio, invece, vedremo che Ginevra si troverà in una situazione complicata riguardante i suoi alunni. La buona Suor Angela, però, correrà subito in suo aiuto. Parallelamente a tali vicende Nico chiederà a Maria di dire a tutti della loro relazione. Purtroppo l'atteggiamento del ragazzo sarà abbastanza ambiguo per cui non si capirà se davvero ama Maria o se sta fuggendo dall'amarezza di un altro amore. Infine ci sarà un colpo di scena: Azzurra dirà a tutti di voler vendere il convento e che lo farà non appena troverà il giusto compratore.

Advertisement

I migliori video del giorno

Novità quinta stagione di Che Dio ci aiuti

Sicuramente una delle novità più apprezzate di questa quinta stagione di Che Dio ci aiuti [VIDEO] è l'entrata in scena di un attore amatissimo sopratutto dal pubblico femminile. Parliamo di Raniero Monaco di Lapio che in molti hanno apprezzato nel ruolo di Gerace nella soap un Posto al sole. Qui Raniero interpretava un poliziotto scapestrato ma con forti ideali che ebbe poi una relazione con Giovanna Landolfi. Nella fiction di Rai 1, invece, Raniero sarà Athos, un imprenditore che vorrà acquistare il convento degli Angeli. L'altra novità è l'entrata in scena di Ilaria Spada, l'attuale fidanzata di Kim Rossi Stuart la cui storia sta tenendo il fiato sospeso i telespettatori. E' lei, infatti, la madre delle due gemelline.