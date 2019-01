Annuncio

Gemma Galgani continua ad essere l'indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e donne, sebbene il suo comportamento sia spesso criticato da opinionisti e pubblico da casa. Ne sarà una chiara dimostrazione la puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 21 gennaio, durante la quale la dama subirà i rimproveri di Rocco Fredella [VIDEO] e Tina Cipollari: entrambi si diranno certi che lei partecipi al programma solo per mantenere intatto l'interesse mediatico e che, a differenza di quanto richiede il meccanismo del dating show, non sia davvero alla ricerca dell'anima gemella.

Anche molti utenti dei social network sono di tale avviso, esprimendosi spesso in maniera molto critica nei confronti della dama torinese. Ma tali polemiche sono confermate anche dai dati Auditel? Da quanto trapela dagli ascolti della scorsa settimana sembra proprio di no.

Non solo: la stessa Gemma è apparsa commossa e sorpresa per l'affetto mostrato dai fan in occasione del suo compleanno.

Gemma sorpresa dall'affetto dei fan

Nel giorno del suo 69esimo compleanno, festeggiato il 19 gennaio, Gemma Galgani ha pubblicato un post [VIDEO] nel quale ha ricordato ai propri followers l'importante ricorrenza, aggiungendo anche il suo punto di vista verso l'amore e la felicità. Nelle ore successive sono stati tantissimi i messaggi di auguri da lei ricevuti, da parte di chi si è complimentato per il suo percorso a Uomini e donne e, più in generale, per il suo coraggio. Un simile affetto ha stupito la dama torinese che ha ringraziato i fan affidandosi come sempre ai social network dove ha scritto: "Vi ho letti tutto d’un fiato, con il desiderio di rileggervi, quindi il tempo che avevo a disposizione per ringraziarvi, l’ho utilizzato per assaporare i vostri messaggi".

Dopo un ringraziamento destato dallo stupore per un simile affetto, Gemma ha precisato di voler migliorare se stessa per dimostrare di essere la persona che i fan vedono e per dimostrare di meritare tanto amore. Parole che hanno subito trovato un gran riscontro da parte di chi, nonostante il continuo tira e molla con Rocco, prova una grande simpatia e una profonda ammirazione nei confronti della Galgani.

Gli ascolti di Uomini e donne confermano l'affetto per Gemma

Sebbene siano in molti a non gradire l'atteggiamento di Gemma Galgani a Uomini e donne, esprimendo forti critiche attraverso i vari profili dedicati al programma, i dati Auditel della scorsa settimana lasciano davvero pochi dubbi in merito all'affetto che i telespettatori di Canale 5 provano nei suoi confronti. Le tre puntate dedicate al Trono Over hanno superato di molto il Trono Classico, come accade quasi sempre. Ma tra gli appuntamenti della scorsa settimana, il più visto è stato quello di lunedì 14 gennaio, dedicato proprio allo scontro tra Gemma e Rocco Fredella.

Tale episodio ha conquistato ben 3.038.000 telespettatori pari il 22,67% di share. È andata molto bene anche la puntata dello scorso mercoledì, dedicata al ritorno di Riccardo Guarnieri e all'ennesimo scontro tra gli opinionisti e Angela Di Iorio. In questo caso, lo share è stato del 23% pari a 2.909.000 spettatori sintonizzati su Canale 5.