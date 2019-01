Annuncio

Interessanti novità a Uomini e donne con la scelta di Andrea Cerioli, che dopo un trono di circa 2 mesi ha scelto Arianna Cirrincione. Si è trattata di una decisione inaspettata, neppure Maria De Filippi lo sapeva e avrebbe esortato fino all’ultimo il Cerioli ad aspettare le puntate serali per fare la sua scelta. Per questo sono nate diverse polemiche su un possibile accordo tra il 30enne di Bologna e la modella genovese.

Dubbi e polemiche post scelta

Durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] di sabato 12 gennaio, a sorpresa, Andrea Cerioli ha deciso di fare la sua scelta.

Il tronista era d’accordo con la redazione per arrivare fino alle puntate serali, che dovrebbero andare in onda a febbraio, quindi aspettare la festa in villa con Valeria Marini party planner e tutti i parenti delle corteggiatrici.

Il bolognese, però, non ha voluto attendere e avrebbe fatto di tutto per poter fare la sua scelta durante la registrazione dello scorso weekend creando non poche polemiche. Andrea, infatti, si è detto un tronista atipico interessato a trovare la donna della sua vita e convinto che questa possa essere Arianna, con cui dall’inizio si era creata una certa chimica, non ha voluto allungare il brodo ma andare al sodo. Nessuna delle due corteggiatrici era a conoscenza della decisione di Andrea. Durante la registrazione sono state fatte entrare sia Arianna Cirrincione che Federica Spano, la giovane romana che si stava contendendo il cuore di Cerioli. Quando le ragazze sono entrate in studio è stato loro comunicato che Andrea avrebbe scelto. Se la Spano ha reagito in maniera abbastanza istintiva, mostrando una certa emozione e pensando subito di essere scartata, la 24enne genovese non ha fatto una piega.

Questo atteggiamento ha subito creato delle polemiche.

Andrea e Arianna erano d’accordo?

Andrea Cerioli alla fine ha scelto Arianna Cirrincione ed entrambi sono stati tacciati di essere d’accordo da tempo. Ad accusarli è stato Gianni Sperti, secondo cui il tronista non era molto emozionato mentre la Cirrincione non ha reagito affatto alla notizia della scelta. Quasi come se lo sapesse già. Secondo l’opinionista i due erano già d’accordo da tempo, dunque si sarebbe trattato di una finzione. Andrea Cerioli [VIDEO]si è difeso dicendo che se voleva visibilità avrebbe allungato il brodo e sarebbe arrivato fino alle puntate serali, con tutta la notorietà che avrebbe portato la festa di fidanzamento pubblica, e invece non lo ha fatto. Questo confermerebbe che la sua è stata una scelta dettata dai sentimenti provati con buona pace di Federica Spano, che alla fine della registrazione è andata a festeggiare con le amiche il 'due di picche'.