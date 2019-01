Annuncio

Un posto al sole riserverà al proprio pubblico nuove sorprese e colpi di scena inaspettati. Le anticipazioni dal 21 al 25 gennaio, infatti, puntano l’attenzione soprattutto su Roberto che sarà colto da un attacco di cuore. Soccorso da Alberto Palladini e trasportato in ospedale, apparirà subito in condizioni critiche [VIDEO], al punto che sarà necessario sottoporlo ad un intervento chirurgico urgente e molto delicato. Al suo capezzale si precipiteranno immediatamente Marina e Filippo, che vivranno ore di apprensione e preoccupazione.

Intanto, Patrizio, affranto e disperato per la fine della sua relazione con Rossella, comunicherà alla famiglia la sua decisione di lasciare il nuovo impiego di chef nelle Langhe.

Raffaele cercherà in tutti i modi di fargli cambiare idea, ma non otterrà i risultati sperati, mentre Diego chiederà l’intercessione proprio della giovane Graziani, affinché provi a far ragionare il ragazzo. Rossella, dopo un’attenta riflessione, deciderà di incontrare il suo ex fidanzato e lo inviterà a non smettere di credere nei propri sogni a causa sua.

Un posto al sole anticipazioni: Michele e Scheggia ai ferri corti, Giulia indagherà su Adele e Manlio

A tenere banco, nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole, sarà anche la storyline che vede come protagonista Adele e suo marito Manlio. L’uomo continuerà ad interferire con i lavori di ristrutturazione di casa Poggi di cui si sta occupando la moglie, mettendola continuamente in crisi.

Il colonnello Picardi non esiterà ad esercitare violenze fisiche e verbali sulla donna, la quale apparirà sempre più indifesa e chiusa in sé stessa [VIDEO], preoccupata di salvare le apparenze e la rispettabilità della sua famiglia. Giulia, insospettita dai suoi strani atteggiamenti, capirà che qualcosa turba la mamma di Susanna e cercherà di indagare per scoprire quale sia il suo segreto. Michele, per reagire ai fatti gravissimi verificatisi a scuola e al video circolato in rete con l'obiettivo di infangare la sua reputazione, organizzerà una diretta radiofonica sull'argomento e riuscirà a convincere anche Scheggia a partecipare: tuttavia, però la trasmissione prenderà una piega inaspettata e lui e il giovane finiranno per litigare duramente e per ritrovarsi su posizioni diametralmente opposte. Ornella, intanto, inviterà Nadia a smetterla di essere succube della volontà di Renato.